Врачи Санкт-Петербургского педиатрического университета спасли новорожденного с врожденной сосудистой мальформацией печени - неправильным соединением артерий и вен. Впервые в России младенцу провели подобное сложнейшее эндоваскулярное вмешательство.

Маленький пациент родился в Калининграде. У него уже на второй день после рождения возникли проблемы с дыханием и сердцем. Когда специалисты сделали компьютерную томографию, то заметили признаки неправильного соединения артерий и вен печени. Ребенка срочно доставили в Санкт-Петербург.

Врожденные гиперваскулярные новообразования и артериовенозные мальформации печени встречаются крайне редко. А летальность составляет от 30 до 80 процентов, потому что из-за патологии ухудшается кровоснабжение органов и тканей. Нагрузка на сердце и легкие возрастает, развивается сердечно-легочная недостаточность. Нужна срочная эндоваскулярная операция. На сегодня в России только хирурги Педиатрического университета берутся их выполнять младенцам с низкой массой тела.

- Так как объем патологических тканей у ребенка был очень большим, удалить их рутинным хирургическим методом было нельзя, - рассказал заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения университета Михаил Комиссаров. - Нужна была только рентген-эндоваскулярная операция.

Хирурги через бедренную артерию завели очень маленький катетер непосредственно в сосуды печени, которые питают мальформацию, и перекрыли их. Сложнейшее хирургическое вмешательство провел Михаил Комиссаров, ассистировал ему Иван Алешин. Как рассказали "РГ" в университете, малышу сразу стало легче. Хирурги делают пока осторожные прогнозы: патология очень редкая. Но говорят, что устранить проблему удалось вовремя. Ребенок будет находиться под медицинским контролем.