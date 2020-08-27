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27.08.2020 21:03
Рубрика: Общество

Учеба плюс стипендия

Вузы Вологодчины выделили сто целевых мест для подготовки учителей
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологда)
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8246)
Таким образом власти хотят решить проблему нехватки учительских кадров. Эти сто первокурсников будут учиться за счет средств областного бюджета, им назначат академическую стипендию в размере четырех тысяч рублей.

Для проведения отбора создана комиссия, которая будет работать в течение десяти дней после завершения приема документов. Утвержден и перечень специальностей. Это учителя английского и русского языков, литературы, математики, физики, начальных классов, изобразительного искусства, черчения, биологии, географии, химии, истории, обществознания и другие. Если абитуриенты не смогли попасть на федеральные целевые места, то им предложат учиться за счет областного бюджета.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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- Сейчас как раз то время, когда можно войти в программу, - прокомментировала начальник отдела государственной службы, правовой, кадровой и организационной работы регионального департамента образования Ольга Пудова. - Договор о целевом обучении заключается с департаментом образования. Но есть обязательное условие - молодые люди после окончания вуза должны отработать в Вологодской области не меньше трех лет.

В регионе также помогают одаренным студентам - им с трех тысяч до десяти тысяч рублей увеличили стипендию. Повышенными стипендиями отмечают молодых людей, показавших значительные успехи в учебе, научной, спортивной, творческой или общественной деятельности. Решение принимает специальная комиссия.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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