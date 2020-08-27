Вузы Вологодчины выделили сто целевых мест для подготовки учителей

Таким образом власти хотят решить проблему нехватки учительских кадров. Эти сто первокурсников будут учиться за счет средств областного бюджета, им назначат академическую стипендию в размере четырех тысяч рублей.

Для проведения отбора создана комиссия, которая будет работать в течение десяти дней после завершения приема документов. Утвержден и перечень специальностей. Это учителя английского и русского языков, литературы, математики, физики, начальных классов, изобразительного искусства, черчения, биологии, географии, химии, истории, обществознания и другие. Если абитуриенты не смогли попасть на федеральные целевые места, то им предложат учиться за счет областного бюджета.

- Сейчас как раз то время, когда можно войти в программу, - прокомментировала начальник отдела государственной службы, правовой, кадровой и организационной работы регионального департамента образования Ольга Пудова. - Договор о целевом обучении заключается с департаментом образования. Но есть обязательное условие - молодые люди после окончания вуза должны отработать в Вологодской области не меньше трех лет.

В регионе также помогают одаренным студентам - им с трех тысяч до десяти тысяч рублей увеличили стипендию. Повышенными стипендиями отмечают молодых людей, показавших значительные успехи в учебе, научной, спортивной, творческой или общественной деятельности. Решение принимает специальная комиссия.