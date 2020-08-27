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27.08.2020 11:02
Рубрика: Экономика

Авиакомпании продлили полеты в Крым осенью из-за высокого спроса

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Сразу несколько российских авиакомпаний продлили летние программы полетов в Симферополь на октябрь. Это объясняет смещением спроса на отдых в Крыму с мая-июня на сентябрь-октябрь. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта Симферополь.

В частности, авиакомпании "РусЛайн" и Smartavia продолжат выполнять рейсы из Курска, Тамбова и Брянска до конца сентября, а из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Уфы, Чебоксар, Казани, Нижнего Новгорода и Белгорода - до конца октября.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Smartavia запускает дополнительные рейсы в Крым из Белгорода с 4 до 18 октября (по воскресеньям), из Казани - с 7 до 21 октября (по средам), из Уфы и Чебоксар - с 9 до 23 октября (по пятницам), из Архангельска и Нижнего Новгорода - с 15 до 22 октября (по четвергам), из Сыктывкара - с 14 до 21 октября (по средам), из Мурманска - с 13 по 20 октября (по вторникам). Перелеты будут выполняться на лайнерах Boeing-737.

"РусЛайн" продлевает программу полетов в Симферополь из Тамбова с 1 до 27 сентября (по вторникам, четвергам и субботам), из Курска - со 2 до 21 сентября (по понедельникам), из Брянска - с 3 до 28 сентября (по понедельникам, четвергам и воскресеньям). Рейсы будут осуществляться на канадских самолетах Bombardier CRJ-200.

Несмотря на огромную интенсивность взлетно-посадочных операций, в годовом выражении аэропорт все еще не вышел на показатели 2019 года.

- С начала этого года принято и отправлено на 5000 (20 процентов) регулярных рейсов меньше, чем за аналогичный период 2019 года, что связанно с резким сокращением пассажиропотока из-за COVID-19 весной и начале лета, - пояснил коммерческий директор аэропорта Симферополь Сергей Дяйкин. - Дополнительные рейсы осенью, безусловно, позволят улучшить производственные показатели аэропорта и туристической отрасли Крыма в целом.

23 августа был установлен исторический рекорд для аэропорта - принято и отправлено 250 регулярных рейсов за сутки.

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