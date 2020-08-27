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27.08.2020 17:18
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи принял участие в заседании Правительственной комиссии

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В рамках рабочей поездки в Москву глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое в режиме видеосвязи провел с регионами вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Открывая мероприятие, заместитель председателя правительства РФ проинформировал участников о текущей ситуации в сфере реализации национальных проектов. Было отмечено, что важнейшим направлением остается жилищное строительство. В этой связи важно использовать возможности государственных программ и проектов, связанных с выделением жилья и земельных участков под ИЖС.

Фото: Алексей Гусев
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- Всем, кто хочет построить жилье, мы должны дать такую возможность. Сегодня строительная отрасль - один из драйверов экономического развития страны, - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Далее в рамках повестки были заслушаны доклады о проделанной работе по формированию комфортной городской среды в регионах.

Отмечается, что в Адыгее финансирование мероприятий данной программы в 2020 году составляет 141,6 миллиона рублей, на эти средства благоустроены 13 общественных и 35 дворовых территорий. Кроме того, в прошлом году город Адыгейск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получил 64,5 миллиона рублей на реконструкцию мемориального комплекса "Победа". Сейчас работы здесь находятся на завершающей стадии.

Участники заседания штаба Правительственной комиссии также заслушали доклады о готовности объектов ЖКХ к прохождению осенне-зимнего сезона. Подводя итог, Марат Хуснуллин подчеркнул, что данный вопрос должен находиться на личном контроле глав субъектов России.

В Адыгее утвержден Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в отопительный период 2020-2021 годов. Он предусматривает подготовку к эксплуатации 255 котельных, 302 километров тепловых сетей, 25 центральных тепловых пунктов, более трех тысяч километров газопроводов, а также водозаборов и водопроводных сетей, специальной уборочной техники, дорог, канализационных и электрических сетей, многоквартирных домов.

Комментируя итоги заседания, глава РА Мурат Кумпилов отметил, что на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ был обсужден ряд значимых для населения республики вопросов, выработан четкий алгоритм их решения.

- Безусловно, мы все видим масштабную поддержку правительства РФ в решении таких стратегически важных для регионов страны направлений, как жилищное строительство, развитие дорожной сети, совершенствование энергетической инфраструктуры и ряда других. Все это позволяет планомерно работать над повышением качества жизни наших граждан, созданием точек экономического роста в регионе. И мной, как руководителем республики, перед отраслевыми министерствами поставлены задачи максимально эффективно отработать данные направления, приложить все усилия для достижения поставленных федеральным руководством целей, - сказал глава РА. 

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