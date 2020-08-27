Главгосэкспертиза одобрила обустройство железной дороги к Крымскому мосту

Крымский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проектно-сметную документацию обустройства участка железной дороги от Крымского моста до станции Багерово близ Керчи.

В рамках строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту, связывающему полуостров с материковой частью России, проводится масштабная электрификация железной дороги и создаются новые объекты инфраструктуры. Три приемоотправочных пути построят для досмотра грузовых поездов на станции Багерово. Здесь перед отправкой на Крымский мост составы будут дожидаться следования через стационарный инспекционно-досмотровой комплекс.

Также предусмотрено строительство крытого остекленного пешеходного путепровода от улицы Степная на улицу Придорожная в Багерово. На путепроводе длиной 83,45 метра будут созданы все необходимые условия для инвалидов, в том числе установят пассажирские лифты и нанесут тактильную разметку.

Ранее специалисты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение проекту электрификации станции Керчь-Южная (новый парк), через которую в перспективе будут проезжать - с остановкой для посадки и высадки пассажиров - 15 пар транзитных и четыре пары пригородных поездов. 1 сентября новая пассажирская станция "Керчь-Южная" начнет принимать и отправлять пассажиров.