Хуснуллин: 1300 км дорог к школам в регионах ремонтируют к началу учебного года

1,3 тысячи километров дорог к школам в регионах ремонтируют к началу учебного года. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Отметив, что это в 2020 году важная часть нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", он сказал:

- Повышение безопасности дорожного движения - одна из ключевых задач национального проекта. Особое внимание уделяем дорогам, ведущим к социально значимым объектам, в том числе - школам и детским садам. В прошлом году отремонтировано порядка 600 дорог к образовательным учреждениям, в этом году в плане уже 800 таких объектов, причем большая их часть завершена уже к начала учебного года.

Планируется продолжить эту работу и в 2021 году.

Работы по приведению этих дороги в порядок ведутся комплексно. Одновременно обустраиваются пешеходные переходы, устанавливаются светофоры, барьерные ограждения, дорожные знаки, наносится разметка.

В Волгоградской области в рамках нацпроекта ремонтируют 21 улицу к общеобразовательным учреждениям протяженностью - 21,8 км. Обновленные подъездные пути появятся у 19 школ, лицеев, гимназий, 6 детсадов, 4 колледжей и 4 филиалов высших учебных заведений, а также 7 спортивных, музыкальных школ, детско-юношеских центров.

Сергей Романов, активист регионального отделения ОНФ по Волгоградской области рассказал: "В преддверии учебного года дорожные службы приводят в порядок школьные подъезды - наносят разметку, устанавливают знаки и в случае необходимости устраняют дефекты покрытия. До 1 сентября эта работа должна быть завершена возле всех школ и садов. В целом, по данным ОНФ, дороги в Волгограде - и не только пришкольные - стали лучше".

Масштабные работы по повышению безопасности на дорогах проведены в Краснодарском крае. Например, в Сочи возле школ установили 54 светофора. На улице Чехова, у школы N10, пересмотрели схему организации дорожного движения. Помимо установки светофоров, здесь перенесли пешеходный переход, который раньше упирался в выезд с придомовой территории. Свою благодарность выразил директор школы N10 Владимир Давыдов: "Раньше здесь ставили машины, люди постоянно выходили на дорогу, это было небезопасно. Теперь все переходы соответствуют нормативам. Прежде всего, они необходимы для тех людей, которые с ограниченными возможностями. Поэтому от нас только слова благодарности, только спасибо. Действительно здорово".

Безопаснее станут и дороги в Псковской области. В центре региона комплекс дорожных работ проведен на улице Боровой. Дорога ведет к детскому саду N2, который посещают около 100 детей. "Ежегодно мы получали обращения родителей с просьбой отремонтировать эту дорогу, тротуары и пешеходный переход, по которому каждое утро взрослые вели своих детей в детский сад. В этом году проезжую часть и пешеходную зону наконец-то привели в порядок. Установили знаки, нанесли светоотражающую разметку. В ближайшее время по просьбам местных жителей вблизи детского сада появится "лежачий полицейский". И тогда путь до образовательного учреждения станет не только удобным, но и безопасным", - рассказала начальник Управления образования Администрации города Пскова Анна Кузыченко.

Благодаря нацпроекту отремонтируют и дороги к школам в Удмуртской Республике, Пермском крае и других регионах страны.