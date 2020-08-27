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26.08.2020 22:31
Рубрика: Общество

Я - из первого "Я"

Краснодарская школа установила рекорд по количеству первых классов
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8245)
В краснодарской школе N71 сформировали 33 параллельных первых класса - по количеству букв в алфавите. Они получили литеры от "А" до "Я", а сама школа стала рекордсменом России по числу первых классов. Такой парадокс объясняется тем, что Краснодар является самым быстрорастущим городом страны. А вместе с жителями растет и количество учеников, за которым школы не поспевают.
В этом году для первых классов школы N71 едва хватило букв алфавита. Фото: Владимир Аносов/ РГ В этом году для первых классов школы N71 едва хватило букв алфавита. Фото: Владимир Аносов/ РГ
В этом году для первых классов школы N71 едва хватило букв алфавита. Фото: Владимир Аносов/ РГ

В 2019 году Краснодар уже ставил рекорд по числу первых классов в одной школе. Тогда в СОШ N 11 их было 24 - с литерами от "А" до "Ш". Теперь город побил собственный рекорд.

Фото: iStock
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Краснодарская школа N71 находится недалеко от улицы Московской одного из самых быстрорастущих районов Краснодара. У образовательного учреждения четыре собственных корпуса, а педагогический состав насчитывает 312 человек. Также к ней относится еще одно новое здание, возведенное в соседнем квартале и рассчитанное на прием дополнительно 1550 учеников.

- Хотя в нашей школе в этом году сформировали 33 первых класса, которые насчитывают 1080 детей, они разведены по разным зданиям, поэтому буквы классов не пересекутся, - рассказала корреспонденту "РГ" директор СОШ N 71 Светлана Чернявская. - Все классы получат традиционные литеры, начиная с "А" и до той буквы, сколько классов находится в корпусе. Конечно, такие литеры как "Ь" или "Ъ" не будут использоваться. Несмотря на большое число параллельных первых классов, для всех созданы хорошие условия для учебы, закреплены свои кабинеты и время питания.

По данным департамента образования Краснодара, в 2020 году в школы города пойдут более 18,5 тысячи первоклассников, а всего за парты сядут свыше 160 тысяч учащихся.

- Последние 10 лет Краснодар растет чрезвычайно стремительными темпами, прибавляя по 100 тысяч человек в год, - пояснил во время беседы с корреспондентом "РГ" мэр города Евгений Первышов. - В основном такой рост численности происходит из-за мигрантов из других регионов страны. В итоге на глазах растут целые микрорайоны. Но новые районы требуют и социальной инфраструктуры - дорог, школ, больниц...

По данным мэрии Краснодара, в 2022 году в городе появится и самая большая школа в Южном федеральном округе - на 1 875 мест. Она уже строится на улице Конгрессной.

Фото: iStock
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Кстати

В этом году школьный порог переступит 1,9 млн первоклашек. Новый учебный год наступит всего для 17 миллионов школьников. В прошлом году их было около 16,5 миллиона. Сколько новых школ будет построено в России? Как рассказал ранее замминистра просвещения Виктор Басюк, в 2020 году планируется ввести более 100 тысяч мест для детей в 159 школах по всей России. На эти цели в виде субсидий из федерального бюджета предусмотрено около 41 млрд рублей. Всего за три года - более 116 млрд руб. А в целом, по данным минпросвещения, до 2025 года планируется ввести 1750 школ на полтора миллиона мест. 500 школ из них планируется построить с использованием государственно-частного партнерства.

Подготовила Ксения Колесникова

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