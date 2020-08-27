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27.08.2020 20:40
Рубрика: Экономика

Займ по низкой цене

Несмотря на пандемию, на Дону открылось около двух тысяч новых малых предприятий
Текст: Алена Ларина, Ростов-На-Дону
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8246)
С начала весны в Ростовской области зарегистрировано около двух тысяч новых субъектов предпринимательства. Во многом этому способствовали принятые в регионе меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан.

Как рассказали в министерстве экономического развития Ростовской области, до первого декабря введен мораторий на оплату аренды имущества, демонтаж нестационарных торговых объектов, приостановлено начисление пени за просрочку по арендной плате за земельные участки. Более того, впервые стали предоставлять микрозаймы по ставке всего от 1 до 6,37 процента годовых. В регионе выдано 330 таких займов на 631 миллион рублей.

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- Мы работаем, никакие контролирующие органы нас не доставали. Наоборот, получили помощь от государства. Мне выплатили 24 тысячи рублей за два месяца самоизоляции, - рассказал мастер по ремонту обуви из Ростова-на-Дону Артур Самойлов.

С начала года на поддержку предпринимательства по символической из бюджета Ростовской области было выделено более 440 миллионов рублей.

В регионах Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Пандемия коронавируса COVID-19

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