На Дону захоронили останки 54 солдат Великой Отечественной войны

В музейном комплексе "Самбекские высоты" в Ростовской области состоялась церемония захоронения останков 54 бойцов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Удалось установить личности четверых из них. Теперь на Аллее Памяти покоятся 325 воинов. Стали известны имена 19 героев.

На торжественную церемонию приехали также родные одного из опознанных бойцов. Наталья Головач, внучка бойца Красной Армии Арсентия Евдокимовича Евтерева, выразила благодарность поисковикам за возможность достойно похоронить деда.

- На "Самбекских высотах" проведено шесть захоронений останков воинов, обнаруженных в ходе экспедиций. Военнослужащими совместно с региональными поисковыми отрядами ведется постоянная работа по установлению имен и судеб погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечивание памяти бойцов, защитивших страну от фашизма, - сказал командующий войсками ЮВО Александр Дворников.