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27.08.2020 15:03
Рубрика: Общество

На Кубани операция на сердце спасла жизнь беременной женщине

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани кардиохирурги НИИ-ККБ №1 провели уникальную операцию по замене клапана на сердце беременной девушке, тем самым сохранив жизнь ей и еще не родившемуся ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе Краевой клинической больницы № 1.

Фото: Аркадий Колыбалов
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний

27-летняя жительница Северной Осетии была экстренно доставлена вертолетом в Краснодар из Сочи. Молодая женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Ей делали искусственную вентиляцию легких, поскольку она не могла дышать самостоятельно.

Когда в НИИ-ККБ №1 провели ее обследование, то выявили ярко выраженную недостаточность митрального клапана (приобретенный порок сердца). Пациентке требовалась экстренная сложная операция - замена клапана сердца.

Но в том состоянии, в котором находилась женщина, она бы просто не перенесла хирургическое вмешательство. У нее выявили отек легкого и двустороннюю пневмонию. Вдобавок она находилась на 22-й неделе беременности (пять месяцев).

"По решению консилиума реаниматологи НИИ-ККБ № 1 на протяжении двух дней проводили консервативную терапию, тем самым стабилизировали состояние девушки, - сообщили в пресс-службе клиники. - На повторном консилиуме было принято решение оперировать. Бригаде кардиохирургов во главе с Кириллом Барбухатти предстояло выполнить операцию по замене клапана".

"Обычно в подобных случаях, когда беременная женщина находится в столь тяжелом состоянии, ребенком принято жертвовать. Спасают жизнь матери, - поясняет заведующий кардиохирургией № 2 НИИ-ККБ № 1 Кирилл Барбухатти, - Но мы решили пойти на нестандартное решение - постараться спасти жизни обоих. И у нас все получилось. Мы сохранили жизнь и маме, и малышу. Было выполнено протезирование митрального клапана, санация полостей сердца. На сегодняшний день у девушки установлен биологический протез".

Операция прошла успешно, и спустя четыре недели после хирургического вмешательства женщина чувствует себя хорошо. Это подтверждают все ее исследования. Она самостоятельно дышит и живет полноценной жизнью. Пациентку выписали из клиники, и она готовится к родам.

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