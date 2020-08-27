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27.08.2020 16:12

На Самбекских высотах обрели покой 54 воина Великой Отечественной

Текст: Валерий Николаев
В Ростовской области на Аллее Памяти военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" прошла церемония захоронения останков 54 воинов Великой Отечественной войны. Память героев почтили губернатор Василий Голубев и командующий Южным военным округом Александр Дворников.
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

- С 2017 года стало традицией проводить такую церемонию здесь, на Аллее Памяти у "Самбекских высот". Сегодня мы предаем земле останки 54 воинов, фамилии четверых из них удалось установить. Здесь покоятся 325 красноармейцев, останки которых в разное время были обнаружены поисковиками. Благодаря усилиям поисковых объединений стали известны имена 19 героев. И эта работа продолжается, - сказал региона Василий Голубев.

Фото: Из архива "РГ"
В музей "Самбекские высоты" переданы письма солдат 1943 года

Приехавшая из Волгограда внучка красноармейца Арсентия Евтерёва - Наталья Головач не могла сдержать слез и поблагодарила волонтеров и власти региона за возможность достойно похоронить своего деда-героя.

-Это огромное счастье, большое спасибо вам за то, что вы делаете во имя памяти погибших. Ведь это надо не мертвым - это надо живым. Я смогу теперь рассказать и своим детям, и внукам об их деде и прадеде, - сказала Наталья Головач.

Губернатор передал родным Арсентия Евдокимовича найденные поисковиками вещи солдата: медальон, расческу и другие. Под оружейный залп и звуки военного оркестра земле предали останки красноармейцев.

Необходимо отметить, что народный музей на "Самбекских высотах" решено было создать в 2015 году после встречи губернатора с ветеранами.

Фото: ПО Миус-фронт
На Дону найдены останки 15 бойцов Великой Отечественной войны

- Тогда мы думали об идее создания всего комплекса, после общения с ветеранами, поисковиками, тогда и появилась концепция комплекса. Если вы посмотрите на 3D модель всего комплекса, все точно совпало. Единственно, самолета тогда не было. Истребитель появился в этом году. И, кстати, он имеет прямое отношение к этому месту. Летчица Литвяк, ее позывные "Лилия", которая сбила 12 немецких самолетов, здесь воевала и здесь погибла, - рассказал глава области.

Пять лет шло строительство уникального комплекса и теперь он откроется 30 августа, а с 1 сентября будет принимать посетителей.

Василий Голубев приветствовал участников форума "Армия-2020" Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

После чего Василий Голубев приветствовал участников и гостей форума. На выставке собраны 70 единиц военной техники.

- "Армия-2020" представляет все то, что определяет настоящее и будущее Вооруженных сил России. Ростовская область вносит заметный вклад в укрепление обороноспособности страны. Форум это подтверждает - здесь широко представлена продукция донских оборонно-промышленных предприятий. Уверен, в год памяти и славы, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне выставка привлечет большой интерес жителей области, - сказал Василий Голубев.

Справка

Площадь музейного комплекса "Самбекские высоты" более трех тысяч гектаров. В состав комплекса вошел ществующий памятник "Самбек", мемориал "Памяти павших героев", интерактивная площадка с военной техникой и окопами, а также "Партизанская деревня". Разбит уникальный сад. Комплекс оснащен самым современным мультимедийным оборудованием с видео- и аудиоэффектами.

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