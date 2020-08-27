Проверено на себе: десять правил безопасного для здоровья отпуска

Впереди - бархатный сезон на Черноморском побережье. Как обещают синоптики, он может продлиться и в октябре. Корреспондент "Российской газеты" вернулась из отпуска, который провела с родными в Анапе. И привезла оттуда не только хорошее настроение, но и полезные советы для тех, кто еще только собирается в отпуск на море.

Сборы и отъезд

С собой взяли медицинские маски, штук двадцать, асептик, обеззараживающий гель и две упаковки влажных дезинфицирующих салфеток.

На входе в железнодорожный вокзал потребовали надеть маски. В зале ожидания в масках - не все, но и особой скученности не было. На выходе на перрон контроль тоже не задерживал нас, даже не смотрели билеты и паспорта - проходите, и все. Мы быстро, ни с кем не сталкиваясь, проследовали на второй перрон и подошли к своему вагону новенькой "Ласточки". Она должна была домчать нас из Ростова-на-Дону в Анапу.

"Ласточка" сверкала не только снаружи, но и внутри. Чистота и работающая вентиляция убеждали в безопасности поездки, и видимо, по этой причине почти все пассажиры обходились без масок. Мы тоже не стали выделяться на общем фоне и уселись возле пустого столика.

В путь!

Проверка билетов. Все прошло четко и быстро, служащий был в маске и резиновых перчатках. Фото: Лариса Ионова/РГ

Сразу после отправления в салоне появился специальный человек, он бесконтактным термометром измерил всем температуру.

Соседом нашим оказался парень в наушниках. Он не чихал и не кашлял. Все шесть часов пути прошли спокойно и без эксцессов. Перед небольшим завтраком (бутерброды и вода) заставила все свое семейство протереть руки влажными салфетками.

В полдень мы прибыли в Анапу. Вокзал был очень многолюдным, но мы быстро его покинули, вызвав Яндекс-такси. Поездка до отеля в Джемете заняла минут десять. Вначале я засыпала молоденького водителя кучей вопросов, но потом заметила, что он беспрерывно шмыгает носом. Замолчала и без стеснения натянула маску.

Встреча с морем

На пляже. Все, как обычно: можно отправиться в полет на воздушном шаре, прокатиться на катере и попрыгать на "ватрушке", сделать массаж, купить мороженое и кукурузу. Фото: Лариса Ионова/РГ

Отель оказался буквально на песчаном пляже, и стоило выйти из машины, как мы оказались в гуще полураздетых отдыхающих. Ни о каких масках не могло быть и речи. Хотя странно было бы загорать в купальнике и в медицинской маске.

Местечко вначале показалось мне настоящей пустыней Сахара - кругом песок и ослепительное небо, ни деревца, ни тени. Солнце весело жгло все вокруг, и представить себе было невозможно, что где-то здесь прячется коварный вирус.

Песок плавно подводил к самому морю, которое оказалось в 150 шагах - огромное, синее, накатывающее новыми и новыми волнами, чистыми и солеными как слеза.

Детей много, как никогда

Море. Его так много, что свободного пространства хватает всем! Фото: Лариса Ионова/РГ

Народ, как полагается, загорал, валялся, расслаблялся и ни о чем плохом не думал. Он кучковался исключительно семейными группами, и было очень много детей.

Как позже рассказал мне хозяин нашего отеля Евгений Юдаев, этот год переплюнул все предыдущие по количеству приехавших на отдых людей.

У берега. Народу очень много, но при ближайшем рассмотрении видно, что между отдыхающими есть дистанция. Фото: Лариса Ионова/РГ

"Очень много многодетных семей, - рассказал он. - Если раньше в номере проживало в основном по два человека, в этот сезон - по пять-шесть". Скорее всего, думает он, это связано с детскими компенсациями. На каждого ребенка выдано два раза по десять тысяч рублей. Возможно, также сказалось, что большинство оздоровительных лагерей так и не открылись этим летом.

Сервис: что и почем

Цена удовольствия. Десять минут на "банане" - 300 рублей с человека, два часа на пиратском корабле - 1000 рублей. Фото: Лариса Ионова/РГ

Мы купались в море. Оно, большое и живое, смывало все следы тревоги. Из моря наш ребенок выпрыгивал и зарывался как ящерица в горячий песок. Ходить по нему босыми ногами было невозможно.

Песок. Босиком по нему ходить невозможно. Зато хорошо прогревает. Фото: Лариса Ионова/РГ

Кстати, при всей массе народа при ближайшем рассмотрении оказывалось, что все волей или неволей соблюдали социальную дистанцию.

Когда мы расположились на лежаке под легким тентом, оказалось, что три, четыре лежака вокруг нас - пустые, и так по всей длине пляжа.

В тени. Под тентами вообще было свободно. Цена лежака - 200 рублей в сутки. Фото: Лариса Ионова/РГ

Дистанция - превыше всего

На каменистом пляже. Здесь нелегко пройти в море по валунам, и поэтому людей почти нет. Фото: Лариса Ионова/РГ

Те, кто лег загорать на песке, были на расстоянии как минимум одного покрывала от соседней группы - никто же не раскатывает свой матрац вплотную к чужому, даже в докоронавирусные времена! А на каменистом пляже - отдыхающих вообще единицы.

Так же, буквально поодиночке, отдыхающие тянулись к отелю и выходу с пляжа. Ширина дорожки и не позволила бы идти вдвоем!

Дорожка к морю. По деревянному настилу можно идти только гуськом. Фото: Лариса Ионова/РГ

В столовой отеля столики располагались на достаточном удалении друг от друга. Да и встречались там одновременно не более трех семейств, ведь время на завтрак, обед и ужин растягивалось на два часа. Отмечу, что даже посуда у нас была одноразовая, и хотя это выглядело не комильфо, мы с пониманием отнеслись к этому.

Общение с персоналом также было сведено к минимуму. Даже на ресепшн нас разделяла высокая стойка, из-за которой не было видно администратора.

Номера убирали каждый день, и как мы ни пытались создать в нем филиал пляжа, натаскивая в обуви вездесущий песок, когда мы возвращались, кафельный пол снова был безукоризненно чист.

Не очень комфортно чувствовала себя лишь на узкой торговой улочке, с рядами лавочек с сувенирами, игрушками, барабулькой и персиками.

И снова - дома

Пора домой. А лето - продолжается. И бархатный сезон впереди. Фото: Лариса Ионова/РГ

Скажу честно, обратные билеты я брала не сразу: вдруг придется срочно сорваться с места и прервать отпуск. Потом за три дня заказала их без проблем.

Назад мы добирались на пассажирском поезде: поездка в "Ласточке" оказалась уж слишком занудна. В купейном вагоне соседями оказалась молодая мама с малышкой. Вагон всю ночь усиленно вентилировали, пришлось даже накрыться одеялами. Но с 21 до 5:30 дети дружно проспали. И вот, мы - дома!

Десять советов для безопасного отдыха

Совет первый. Взять с собой маски. Мы брали в расчете одна маска на человека в день. Лучше тканевые. Одноразовые, которые бесплатно лежат в супермаркетах, очень неудобные. Маски понадобятся в пути, во время поездок, на вокзалах и в магазинах.

Из дезрастворов практичнее всего антисептик на спирту. Самый недорогой в аптеке хлоргексидин - он и удобен в применении. Гели для рук оставляют ощущение, что руки нужно помыть. Ну и возьмите упаковку ватных тампонов. Нам этого хватило.

Совет второй. Во всех местах массового скопления людей прямо на входе, где продают билеты на разные аттракционы или выставки, также стоят бутылочки с дезрастворами.

Мы протирали руки там очень часто и обязательно после пользования банкоматом. Даже смеялись, ибо это стало похоже на ритуал - идешь и потираешь руки.

Совет третий. Не спешите приезжать на вокзал за час. Зачем лишнее время толкаться среди людей? Мы приезжаем минут за десять до объявления посадки. По возможности не нужно пользоваться общественным туалетом и покупать на вокзале товары, запаситесь ими заранее.

Совет четвертый. Не суетитесь в вагоне, занимайте свое место и сидите ровно. Протирайте руки, если хватались за поручни.

Совет пятый. Не стесняйтесь надевать маску, если рядом "подозрительный" человек. К счастью, кроме сопливого таксиста, нас везде окружали здоровые и веселые люди.

Совет шестой. Начитавшись статей в интернете, я с опаской относилась к маленьким детям как к потенциальным переносчикам инфекции. Но в общем-то и они не бросались в мои объятия.

Совет седьмой. Старайтесь не ходить в тесные магазинчики и кафе. Выбирая поездку, договоритесь о питании в самом отеле, чтобы не ходить по многолюдным столовым с очередями.

Совет восьмой. Загорая на пляже и плавая в море, тоже избегайте большого скопления людей.

Совет девятый. Если раньше приоритетом для нас был отель с бассейном, то теперь бассейны я избегала. Они маленькие, а плещется в них очень много людей. Тем более море рядом. По этой же причине отказались от посещения любых аквапарков, где тоже очень много отдыхающих.

Совет десятый. Выбирая город для отпуска, проанализируйте статистику по коронавирусу. Я смотрела данные оперативного штаба Краснодарского края.

Кстати, когда вернулась домой, тоже поинтересовалась, что происходило за 13 дней моего отпуска на море. За это время пять дней были с нулевым результатом. Четыре дня - по одному заболевшему. И по одному дню - с двумя, тремя, четырьмя и шестью заболевшими.

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