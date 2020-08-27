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27.08.2020 16:16
Рубрика: Власть

В Севастополе лучшие образцы военной техники показали на форуме "Армия-2020"

Текст: Владимир Пасякин (Севастополь)
В Севастополе прошла торжественная церемония открытия Международного военно-технического форума "Армия-2020".

"Армия-2020" пройдет с 27 по 29 августа с соблюдением всех противоэпидемических рекомендаций, действующих в регионе. Площадкой для форума стал парк "Патриот" Южного военного округа (ЮВО), расположенный в Севастополе на территории аэродрома Черноморского флота "Южный".

Первым в программе стал футбольный турнир на стадионе, старт которому дали командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов и директор парка "Патриот" Александр Зданович. Далее военнослужащие ЧФ продемонстрировали боевые возможности армейского корпуса и других береговых соединений флота. В динамическом показе техники на специально подготовленной площадке были задействованы танки Т-72Б3, бронетранспортеры и универсальные бронеавтомобили "Тайфун" и "Рысь", ракетные комплексы "Бастион". Они же представлены на площадке образцов вооружения и военной и специальной техники (ВВСТ).

Воины отдельной бригады разведки во время показа разгромили лагерь террористов, продемонстрировали виртуозное вождение бронеавтомобилей "Тайфун" и "Рысь". Четыре "Рыси" станцевали "вальс", подобно тому, как рейдовые буксиры ЧФ танцуют вальс в акватории севастопольской бухты на День ВМФ. Разведчики продемонстрировали также приемы рукопашного боя и другие эпизоды. Подразделения МЧС показали тушение "загоревшегося" бронетранспортера.

Всего в парке "Патриот" Южного военного округа представлено более 100 образцов вооружения, стоящего на страже южных рубежей нашей Родины, включая танки, самолеты, вертолеты, бронетранспортеры. В особом р

Фото: Отдел информационного обеспечения Черноморского региона Минобороны РФ
"Бастионы" отработали уничтожение авианосной ударной группы в Черном море
яду стоит раритетная бронетехника фронтовой поры, которую черноморцы сумели восстановить для участия в парадах на День Победы.

Все три дня работы форума будут сопровождаться показательными выступлениями бронетехники с проведением лазерного, светового и фаершоу, а также реконструкцией боевых действий с показом высадки спецназа под прикрытием вертолётов, рукопашным боем и катанием на квадроциклах.

Также на МВТФ "Армия-2020" широко представлены статичные экспозиции участников форума, в том числе интерактивная выставка военной техники и вооружения, всего более 30 образцов, в том числе вертолеты Ка-31р и Ка-27ПС.

На сцене арены парка "Патриот" ежедневно будут проходить концерты с участием творческих коллективов Крыма, в том числе Ансамбля песни и пляски ЧФ, оркестра ЧФ, группы "Бастион", артистов Дома офицеров ЧФ, Балаклавского дворца культуры и других.

Кроме города-героя Севастополя, площадки для МВТФ "Армия-2020" развернуты в городах-героях Новороссийске и Керчи. В Новороссийске форум пройдет на территории Новороссийской военно-морской базы, а в Керчи - на площади Мемориала воинской славы на горе Митридат, сообщает пресс-служба ЧФ.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" п

В День ВМФ в Севастополе реконструировали бой за освобождение города
роходит в соответствии с распоряжением правительства РФ. По решению командующего войсками Южного военного округа парк "Патриот" в Севастополе является одной из площадок форума.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым ФОРУМ "АРМИЯ - 2020" РГ-Фото

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