В Севастополе всех учителей и воспитателей протестируют на COVID-19

В Севастополе накануне нового учебного года всех педагогов и сотрудников дошкольных, школьных, а также средних специальных образовательных учреждений протестируют на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Тестирование проводится по поручению врио губернатора Михаила Развожаева. Накануне сотрудники горбольницы № 4 обследовали работников образовательных учреждений Северной стороны. Обследование проводится методом полимеразной цепной реакции.

- Мы протестировали всех работников образования Северной стороны, сотрудники городской больницы №4 за один рабочий день взяли 879 проб, из них 497 - у сотрудников школ, а 282 - у сотрудников детсадов, - рассказала главный врач медицинского учреждения Валентина Гавриляк.

До начала учебного года пробы возьмут у сотрудников всех образовательных учреждений города.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 471 человек. В стационарах сейчас 62 человека, 18 человек умерли.