В Севастополе всех учителей и воспитателей протестируют на COVID-19

Новости

Россия и США обсудили дорожный инцидент в Сирии 10:32
Еще 1435 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:32
Под Астраханью применили сирийский опыт для борьбы с беспилотниками 10:24
Пермские ученые научили роботов распознавать сгоревшие лампочки 10:15
В Барнауле ракетчика задержали за передачу гостайны Украине 10:10
В Москве полицейские задержали 20 лжегазовщиков 09:47
Ураган "Лаура" обрушился на побережье штата Луизиана 09:43
Почти 5 тысяч бутылок кустарного алкоголя нашли в подмосковном гараже 09:37
Украинцы арестованы на крупнейшем подпольном заводе в Германии 09:25
Разведчик США: Дело о сговоре Трампа с Москвой основано на фальшивых данных 09:07
На Урале из шахты эвакуировали 175 горняков 09:06
Московская транспортная карта "Тройка" станет персонализированной 08:45
Атомная подлодка "Омск" и крейсер "Варяг" устроили стрельбу в море 08:33
В Москве у станции "Электрозаводская" БКЛ начали благоустраивать улицы 08:31
В Зауралье начальника отдела МВД заподозрили в присвоении чужих премий 08:29
Самый пожилой японец умер в возрасте 110 лет 07:57
В Нижнем Тагиле из мехового магазина украли 107 шуб и сейф с деньгами 07:47
"Тампа-Бэй" сокрушила "Бостон", Кучеров и Сергачев набрали 7 очков 07:45
Центробанк предупредил об утечке данных 55 тысяч карт клиентов 07:45
В России создан прибор для выявления вирусов в воздухе 06:57
Поджог мог стать причиной пожара на борту военного корабля в США 06:35
В Совфеде прокомментировали санкции США в отношении российских НИИ 06:12
Прививку от гриппа сделали почти 4 тысячи россиян 05:50
Еврокомиссар подал в отставку из-за нарушения самоизоляции 05:45
В Забайкалье сняли запрет на проведение массовых мероприятий 05:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
27.08.2020 09:33
Рубрика: Общество

В Севастополе всех учителей и воспитателей протестируют на COVID-19

Текст: Илья Изотов (Севастополь)
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе накануне нового учебного года всех педагогов и сотрудников дошкольных, школьных, а также средних специальных образовательных учреждений протестируют на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

В Севастополе начали розыск пациентки с коронавирусом

Тестирование проводится по поручению врио губернатора Михаила Развожаева. Накануне сотрудники горбольницы № 4 обследовали работников образовательных учреждений Северной стороны. Обследование проводится методом полимеразной цепной реакции.

- Мы протестировали всех работников образования Северной стороны, сотрудники городской больницы №4 за один рабочий день взяли 879 проб, из них 497 - у сотрудников школ, а 282 - у сотрудников детсадов, - рассказала главный врач медицинского учреждения Валентина Гавриляк.

До начала учебного года пробы возьмут у сотрудников всех образовательных учреждений города.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 471 человек. В стационарах сейчас 62 человека, 18 человек умерли.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь COVID-19. Мы справимся! Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия и США обсудили дорожный инцидент в Сирии
В Совфеде прокомментировали санкции США в отношении российских НИИ
Центробанк предупредил об утечке данных 55 тысяч карт клиентов
В России создан прибор для выявления вирусов в воздухе
Прививку от гриппа сделали почти 4 тысячи россиян
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году