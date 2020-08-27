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27.08.2020 14:50
Рубрика: Общество

В Сочи синоптики предупредили о смерчах над Черным морем

Текст: Анна Юркова

В администрации Сочи местных жителей и гостей курорта предупредили об угрозе формирования над Черным морем смерчей. В пресс-службе мэрии отметили, что опасность будет сохраняться в период с 9.30-10.30 и до конца суток 27 августа, а также до конца дня 28 августа на участке побережья Магри-Веселое.

Фото: instagram.com/kuzinatra__
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По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы переведены в режим повышенной готовности. За обстановкой будут следить главы внутригородских районов и сельских округов, специалисты Службы спасения, Кубань-СПАСа, Водостока и дорожных служб.

Сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендуют жителям принять все меры для сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими подвижными конструкциями. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. При сильном ветре нужно укрыться в подземных переходах или подъездах домов. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единым телефонам спасения - 01 и 101.

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