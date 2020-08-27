В Волгоградской области открылся форум "Армия-2020"

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и командир 20-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Вадим Клименко на площадке парка "Патриот" в Среднеахтубинском районе дали старт проведению региональных мероприятий международного военно-технического форума "Армия - 2020".

- Сегодня в парке "Патриот", где реализуется масштабный совместный проект Волгоградской области и Минобороны России, а также на полигонах Южного военного округа проходят занятия и учения, где демонстрируется мощь Вооруженных Сил России, техника и возможности вооружения, личный состав соединений шлифует свое боевое мастерство. Мы уверены, что наша страна защищена надежно, - отметил Бочаров.

Армейский форум проходит в течение трех дней - с 27 по 29 августа. Здесь представлено более 20 единиц боевой и спецтехники: танки Т-90А и Т-72Б3, боевая машина пехоты третьего поколения, реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска-М1" и другие образцы. На площадке форума также развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Для зрителей военные повара приготовили солдатскую кашу.

Губернатор отметил, что проект создания парка реализуют вместе с ветеранами, вскоре им представят план развития патриотического кластера на территории авиаклуба.

- С вашей поддержкой мы будем и дальше реализовывать проект. Такого парка в регионе еще не было, и мало где в России есть. Мы все делаем по современным требованиям, с участием Минобороны России. Спасибо командующему, что дают нам возможность вместе реализовывать проекты. Такой парк и этот форум востребованы жителями региона, - заявил Андрей Бочаров.

Как отмечает пресс-служба обладминистрации, возрожденный авиационно-спортивный клуб имени Числова сегодня востребован не только как обучающая и тренировочная площадка для молодежи - проведение здесь международного военно-технического форума "Армия - 2020" также показывает потенциал базы для решения задач по обеспечению безопасности страны. Аэродром удалось уберечь от застройки, имущество и землю закрепили за государством, незаконно отчужденные участки вернули.

Сейчас идет модернизация материально-технической базы парка. Уже приобрели самолеты АН-2 и АН-2ПК, парашютно-десантная экипировку, возвели корпуса по летной и парашютной подготовке, а также казармы и музей. Продолжается строительство командно-диспетчерского пункта, общежития для студентов, КПП и административного корпуса.