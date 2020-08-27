Засушливое лето заставило полеводов интенсивнее бороться за урожай. Итоги уборочной кампании подведут позже, хотя и без того ясно: чтобы меньше зависеть от природы, нужно внедрять прогрессивные методы хозяйствования, повышать техническую оснащенность села, грамотно выстраивать стратегию полевых работ в масштабах региона.

Прогнозы и реальность

Если судить по цифрам, к началу сезона на Южном Урале подготовились неплохо. Региональный АПК весной выполнил обязательства по качественному севу яровых культур: их площадь составила 1,9 миллиона гектаров, что на 21 тысячу выше прошлогоднего показателя. На 2,6 тысячи тонн в действующем веществе больше внесли минеральных удобрений. Увеличили общую долю посевов сортовыми и кондиционными семенами. Ввели в оборот 18 тысяч гектаров залежных земель. Все это вселяло оптимизм, но, увы, засуха, начавшаяся в мае и достигшая разрушительной силы в июне-июле, спутала планы. Возможный сбор зерна, по уточненным прогнозам, составит 1,09 миллиона тонн, хотя ожидалось на 40 процентов больше.

Однако горевать полеводам некогда, уборочная кампания набирает обороты. По данным второй декады августа, зерновые и зернобобовые культуры в регионе обмолочены на 107 тысячах гектаров, собраны первые 100 тысяч тонн зерна. А вот урожайность никому не вскружила голову: в среднем 9,4 центнера с гектара. Это на 2,4 центнера меньше, чем в прошлом году.

Корма доброй воли

В числе первоочередных задач агрокомплекса его областные кураторы называют формирование семенного фонда для будущего года (предполагается засыпать в хранилища 264 тысячи тонн семян сельхозкультур) и заготовку кормов. Чтобы мясо-молочная отрасль не откатилась назад, необходимый минимум - 30 центнеров кормовых единиц на условную голову скота, а к 19 августа заготовили 11,7 центнера. Теперь мешает уже не солнце, а дожди. Но объемы можно увеличить за счет подсолнечника и кукурузы.

Как пример грамотного подхода тиражировался опыт одного из районов, где чебаркульский агрохолдинг предложил забирать солому с обмолоченных полей. Инициаторы акции заявили, что денег ни от кого не требуют, но просят оперативно "освобождать поля". Потому что после обмолота начинает работать техника, перепахивающая почву.

- Механизированные отряды прессуют солому и вывозят на фермы, расположенные недалеко. Воспользовались этим предложением несколько хозяйств: Звягино, Сарафаново, СХПК Черновской, Коелгинское, - делился тогда заместитель гендиректора чебаркульского предприятия Владимир Пупырев.

Денег ни от кого не требуют, но просят оперативно освобождать поля от соломы после обмолота

В урожайные годы, когда кормовых культур хватает для пополнения запасов, солому используют в качестве подстилки для коров. Также она входит в состав корма как источник клетчатки. А в нынешнее лето и вовсе вариантов немного.

Расторопша на экспорт

Защитой от капризов природы экспертам видится диверсификация деятельности растениеводов. В лидерах упоминают одну из крупнейших агрофирм области - СПК из Еткульского района. Этот кооператив воспринимается как экспериментальная площадка. Директор хозяйства Анатолий Шундеев подтверждает: на предприятии ежегодно осваивают новую культуру. К примеру, недавно взялись за выращивание расторопши, из нее производят масло и жмых. Целебное масло стало даже визитной карточкой коелгинцев, а жмых добавляют в корм скоту. Фирмы-посредники также приобретают расторопшу для экспорта в Германию и Польшу, но аграрии хотят переходить на прямые поставки. В прошлом сезоне экспериментаторы добавили к посевам золотистый лен. Он идет в пищу, хлебобулочные изделия и кондитерскую продукцию. И тоже имеет экспортный потенциал.

Техническую коноплю здесь вообще рассматривают как одну из самых перспективных культур: конопляное масло считается целебным и имеет высокую пищевую ценность. Кроме того, волокна растения используются для получения композитных материалов для авиации. Делая ставку на перспективные культуры, аграрии только выиграют. Цены на зерно в этом сезоне выше, отмечает министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин. Так, продовольственная пшеница третьего класса стоит от 9,5 до 13,5 тысячи рублей за тонну (в 2019-м - 10,5-12 тысяч), но еще больше подросли цены на лен: с 15 до 22 тысяч рублей за тонну. Хозяйства, которые увеличили его площади, сумеют повысить доходы.

Овощной ресурс

По данным министерства АПК, регион стабильно обеспечивает себя картофелем, выращивая 100-110 тысяч тонн в год без учета личных подсобных хозяйств. Но в нынешнем сезоне урожай "второго хлеба", опять-таки из-за засухи, ожидается меньше: около 90 тысяч тонн.

Повысить эффективность возделывания можно за счет высококачественного семенного материала, внедрения новых продуктивных сортов. Но картофелеводческие предприятия высаживают не только рекомендованные к использованию на Урале семена, но и нерайонированные - площадь их посева в прошлом году составила половину от всех полей. При этом в реестре селекционных достижений для наших широт более 50 сортов картофеля, за их применение полагается господдержка, в частности, субсидии на приобретение элитных семян.

Почему-то мало востребована у аграриев и компенсация затрат на строительство и модернизацию овощехранилищ. Сегодня их суммарная вместимость в области составляет 174 тысячи тонн, но часть объектов считается устаревшей. Провели модернизацию пока всего три хозяйства. Обновленные мощности составили 7,2 тысячи тонн. В 2020-м запланировано строительство нового овощехранилища в Акбашевском на 2000 тонн. Но решит ли это проблему в масштабах региона?

Еще один важный урок, который преподала засуха: без оросительных систем качественного урожая не получить. Сейчас площадь поливных участков картофеля и овощей открытого грунта составляет 2800 гектаров, порядка трети общей площади посева, чего явно недостаточно. Минсельхоз планирует возобновить привлечение федеральных субсидий с софинансированием из областного бюджета на гидромелиоративные мероприятия, чтобы возмещение затрат приблизилось к 70 процентам.

Никто не застрахован

24 июля на Южном Урале объявили режим чрезвычайной ситуации, который коснулся 19 муниципальных районов и одного городского округа. В связи с этим были обследованы пострадавшие посевы, подготовлены документы, которые должны уйти в Министерство сельского хозяйства РФ для экспертной оценки ущерба. Планируется также подготовить обращение в федеральное правительство об оказании финансовой помощи пострадавшим аграриям региона, выделить дополнительные средства на компенсацию затрат на производство молока и содержание основного стада крупного рогатого скота мясного направления. Кроме того, регион предложил пролонгировать на год взятые сельхозпроизводителями краткосрочные кредиты, предоставить отсрочку по льготным инвестиционным кредитам. Пандемия и засуха - все-таки гремучая смесь.

По предварительным данным, ущерб, который нанесла погода региону, равен примерно двум миллиардам рублей, а недополученные доходы - восьми миллиардам. В числе пострадавших от стихии - 440 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, в том числе 115 животноводческих.

Власти намерены еще раз вернуться и к вопросу страхования посевов. Опыт прошлых лет породил у аграриев недоверие к страховой системе: доказать, что наступил страховой случай, кажется им проблематичным, поэтому пока больше надеются на себя, а в одиночку с засухой бороться все-таки сложнее.