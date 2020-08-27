Что покажет военно-технический форум "Армия-2020" на Урале

На полигоне Свердловский, что под Екатеринбургом, сегодня открылся военно-технический форум "Армия-2020".

Помимо новинок, сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, впервые здесь покажут советскую технику и машины союзников, которые участвовали в сражениях Великой Отечественной войны. Бок о бок на площадке стоят легендарная "тридцатьчетверка" и средний пехотный танк "Матильда" Великобритании, бронеавтомобиль БА-10М и американский внедорожник "Виллис МВ".

Современное вооружение представлено танком Т-72, броневиком БТР-82А, зениткой С-300, вертолетами Ми-24П и Ми-8МТВ. Здесь же можно увидеть разведывательные комплексы и радиоэлектронной борьбы, беспилотники, машины радиационной, химической и биологической защиты, самоходную гаубицу "Мста-С".

"Также программой предусмотрен динамический показ огневых и маневренных возможностей техники. Посетители форума смогут наблюдать за розыгрышем учебного боя, в котором будут задействованы бронетанковые подразделения, мотострелковые подразделения при поддержке самолетов-разведчиков Су-24МР, многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и вертолетов армейской авиации", - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Предполагается также, что в рамках мероприятий пройдут встречи представителей Минобороны с учеными и конструкторами.