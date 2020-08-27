Фото: Уральцы в честь Дня кино примерили кольчугу и заглянули за кулисы

Жители Екатеринбурга смогли примерить кольчугу, стилизованную под средневековые фильмы, платье Хозяйки медной горы из сказов Бажова. В стенах Свердловской киностудии для этого достали костюмы актеров со времен 50-х годов, и неслучайно - сегодня там отмечают День российского кино.

На самом деле настоящая кольчуга весит 30 килограммов, поэтому актеру разрешалось надевать ее только в сценах битвы крупным планом. В остальных он использовал более легкое вязаное одеяние. Тяжелой, как мы проверили, была и верхняя одежда в пол с меховым воротником, в которой было нужно не просто устраивать променад, но и скакать верхом.

За кулисами студии помимо костюмерной нам показали и павильон для съемок, где сейчас завершается работа над новым полнометражным фильмом, гримерку, место для звукозаписи. Между этими комнатами посетителей окружают плакаты известных отечественных кинолент, например - "Угрюм-река" Ярополка Лапшина, которому сегодня исполняется сто лет.

Также в честь дня кино зрителям показали недавно снятые мультфильмы.

Между тем

На киностудии ищут художников для росписи фасада здания портретами героев отечественного кинематографа. Планируется нарисовать более десяти эпизодов из фильмов, снятых на Среднем Урале.

Справка "РГ"

Праздник российского кинематографа появился в конце 1980 года. Вначале его устраивали в декабре, как и международный день кино, но с 2001 года решили проводить 27 августа. Традиционно в городах страны в этот день устраивают открытые показы, приуроченные к Всероссийской акции "Ночь кино". В этом году для свердловчан она состоится чуть позже - 29 августа: на площадках Екатеринбурга покажут современную киноленту.