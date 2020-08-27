Впервые летное поле аэропорта Кольцово Екатеринбурга на несколько часов стало площадкой для творчества уральских художников. Десяти маститым мастерам, большинство из которых - состоявшиеся профессионалы, члены Союза художников России, руководство аэропорта разрешило не просто писать пейзажи самой крупной воздушной гавани Урала, а творить буквально под крыльями самолетов.

Понятно, что свободно гулять по всему полю художники не могли, но даже на отведенной площадке чувствовался дух полета. Мастера расположились стоя, сидя и даже лежа буквально в двух шагах от взлетно-посадочной полосы. При этом работа аэропорта не останавливалась. Лайнеры по расписанию взлетали в небо и садились на землю, приводя в трепет как мастеров, так и мольберты.

Когда прибывший из Симферополя Boeing-737 рулил по полосе мимо художников, ветром от турбин сдуло мольберты и рисовальные принадлежности.

- Сейчас точно знаю, что картины тоже летают как самолеты. Едва успела схватить и удержать набросок, когда в нескольких метрах прошел лайнер. Надеюсь, весь этот вихрь и мощь удастся передать красками, - делится впечатлениями художница Рыжун.

Рабочее место она выбрала на газоне, но у самой "горячей" точки - взлетно-посадочной полосы. А вот Юлия Верховых расположилась на бетоне - под хвостами нескольких Airbus А-320, которые пока отдыхают от полетов.

Мастера расположились стоя, сидя и даже лежа буквально в двух шагах от взлетно-посадочной полосы. При этом работа аэропорта не останавливалась

- Мы уже открывали летное поле для фотографов. Сейчас - время художников. Уверен, родится не один десяток картин, которые расскажут о том, как работает аэропорт. Как взлетают и садятся самолеты, готовятся рейсы, - пояснил цель акции директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских.

Понятно, что в обычную работу аэропорта художники добавят романтику неба и полета, а картины впоследствии планируется разместить в залах аэропорта.