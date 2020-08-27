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27.08.2020 13:56
Рубрика: Общество

Как будут учиться свердловские школьники в условиях пандемии

Текст: Юлия Мякишева

В преддверии 1 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, как будут учиться дети в условиях коронавируса.

Все школы начнут работу в штатном режиме, написал он на своей странице в Instagram. В регионе пришлось отказаться от традиционных торжественных линеек. Все напутственные слова детям скажут в классах. До кабинетов учеников смогут проводить только учителя. Посторонним людям доступ в учебные заведения будет запрещен.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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На входе в школу всем будут измерять температуру. С признаками респираторных заболеваний пускать никого не будут. Если в семье ученика кто-то заболеет COVID-19, ему нельзя будет посещать школу до снятия ограничений.

Дети и педагоги могут ходить в школу без масок (их будут носить только работники столовой и технический персонал, как и перчатки).

Каждый класс будет учиться в отдельном кабинете. По школе будут перемещаться учителя. Исключение составят уроки физики, химии, технологии, физкультуры. Последнюю рекомендовано проводит на улице, если позволяет погода. Причем, дети из разных классов пересекаться не должны, поэтому запрещены и массовые школьные мероприятия.

- В каждом кабинете будут установлены два типа обеззараживателей: облучатели и рециркуляторы. Облучатели должны работать, когда в классе никого нет, рециркуляторы - во время проведения уроков. На их покупку, а также на другое специальное оборудование, включая бесконтактные термометры и дозаторы с антибактерицидной жидкостью для обработки рук, потрачено более 1,05 миллиарда рублей из областного бюджета, - сказал глава региона и подчеркнул: педагоги и дети, не имеющие противопоказаний, должны поставить прививку от гриппа, а потом, когда будет возможно, от коронавируса.

Школы могут работать в пятидневку и шестидневку. Семьи могут сами определить форму обучения ребенка в зависимости от состояния здоровья. К дистанционке, подчеркнул губернатор, вернутся только в случае ухудшения эпидобстановки.

Между тем

По данным оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в области выявили 119 случаев заболевания. Так, общее количество случаев составляет 24839. Выписали 58 человек, всего с болезнью справились 19744 человека. Погибли трое. (всего жертвами пандемии стали 435 человек).

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