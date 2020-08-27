Вдвое - с 60 до 120 - увеличилось за год количество предприятий Свердловской области, желающих стать участниками национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". По словам министра промышленности и науки региона Сергея Пересторонина, это прямое свидетельство эффективности данного вида поддержки бизнеса со стороны государства. Ведь даже несколько месяцев работы по современным "бережливым" стандартам порой удваивают экономические показатели.

- Если изначально у некоторых руководителей были сомнения в необходимости вхождения в этот национальный проект, то сейчас доказывать больше ничего не нужно. Предприятия без затрат на консультантов на том же оборудовании и с тем же персоналом добиваются двукратного увеличения выпуска продукции, - подчеркнул министр.

Толчком к запуску этого нацпроекта стали масштабные исследования, проведенные в 2017 году организацией экономического сотрудничества и развития. По производительности труда Россия заметно уступала другим развитым странам: у нас этот показатель составлял всего 26,5 доллара в час на человека, тогда как лидер рейтинга Ирландия давала 99,5 доллара. Основная цель нацпроекта - изменение методов организации производства и их превращение в драйвер развития.

У нацпроекта три составляющие: устранение административных барьеров и финансовое стимулирование, повышение эффективности рынка труда и адресная поддержка предприятий в решении вопросов повышения производительности. Для помощи в реализации поставленных задач был создан Федеральный центр компетенций (ФЦК), а по стране открылись аналогичные региональные центры (РЦК).

Свердловская область вошла в нацпроект одной из первых, в октябре 2018 года и уже по итогам 2019-го перевыполнила план более чем на 20 процентов: правительство региона подписало соглашения с 50 местными предприятиями. Среди них львиную долю занимают промышленные компании, но есть и десять сельскохозяйственных.

Участники нацпроекта порой удваивают экономические показатели

Поскольку первопроходцы показали неплохие результаты, сразу же появились желающие присоединиться. Так, на Рефтинской птицефабрике оптимизация потока изготовления и упаковки полуфабрикатов позволила уменьшить простои линии более чем вдвое, выявить потери помогла фотофиксация рабочего дня. В результате реализации пилотного проекта выработка высокомаржинальных продуктов выросла на 243 процента.

На Каменск-Уральском литейном заводе полигоном для преобразований стал участок изготовления тормозного колеса для вертолета Ми-8. Чтобы заинтересовавшиеся поняли суть нововведений, на заводе создана карта, где отмечены все службы и цеха, задействованные в новой схеме производства "образцового" изделия, прописано и время, необходимое на каждую операцию. Уральский завод трубной изоляции (УЗТИ) и Полевской завод предизолированных труб присоединились к нацпроекту не так давно, но уже заметны положительные сдвиги. Так, УЗТИ в январе-апреле увеличил оборот с 250 до 350 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, оптимизировал логистику, пересмотрел схемы расстановки оборудования в цехах. Полевчане с января по май увеличили выпуск продукции на 20 процентов.

- Благодаря нацпроекту перед нами открываются новые горизонты: готовим бизнес-план покупки новых линий на льготный заем Фонда развития промышленности (под один процент годовых). Также планируем строить новые цеха, привлекая средства по нулевой ставке, - рассказывает заместитель генерального директора полевского завода Виталий Жук.

Для вхождения в нацпроект предприятие должно зарегистрироваться на сайте "производительность.рф" - это и будет заявкой на участие. На ее рассмотрение уходит до пяти рабочих дней. Следующий шаг - взаимодействие с экспертами центров компетенций (ФЦК или РЦК). Они начнут с того, что помогут провести анализ всей производственной цепочки. Понятно, что у каждого предприятия свои слабые места, но алгоритм запуска бережливого производства, по сути, един.

- Предприятия-участники получают готовые решения бесплатно. Это уникальный формат прямого государственного содействия повышению производительности труда. Такого рода адресной поддержки, насколько я знаю, нигде в мире больше нет, - отметил в одном из недавних интервью заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков. - Что касается методик, то многие ученые и корпорации в разное время внесли весомый вклад в формирование философии бережливого производства. Преимущество в том, что помимо теоретических наработок мы обладаем информацией об их реализации на практике. У нас, таким образом, постоянно растущая база данных по предприятиям и отраслям всей страны.

Процесс работы по нацпроекту в рамках соглашения с РЦК длится три года, все это время эксперты оказывают помощь в реализации плана и ведут мониторинг. Самый горячий период - первый квартал, когда специалисты центра действуют "на земле", то есть не менее 80 процентов рабочего времени проводят непосредственно на предприятии. Затем консультанты появляются на промплощадке все реже, но продолжают оказывать методическую поддержку в диагностике ситуации и разработке мероприятий, направленных на оптимизацию производственных процессов.

- Есть предприятия, которые самостоятельно внедряют у себя инструменты бережливого производства, мы готовы предоставлять им бесплатно помощь консультантов, кроме того, участники национального проекта получают доступ к льготной финансовой поддержке. Так, при выполнении ряда условий предприятия-участники могут рассчитывать на заем до 300 миллионов рублей на пять лет под один процент годовых, - поясняет принципы партнерства Александр Казаков.

Нацпроект ориентирован на компании из пяти базовых несырьевых отраслей - обрабатывающая промышленность, АПК, строительство, транспорт и ЖКХ - с долей иностранного участия в уставном капитале не более 25 процентов и объемом выручки за последний год свыше 400 миллионов рублей. Основная задача - обеспечить темп роста производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики минимум на пять процентов к предыдущему году.