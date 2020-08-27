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27.08.2020 09:06
Рубрика: Происшествия

На Урале из шахты эвакуировали 175 горняков

Текст: Татьяна Воробьева

Небольшой инцидент, из-за которого пришлось поднимать рабочих на поверхность, случился сегодня утром на шахте Южная в Кушве. Как сообщили в пресс-службе главка МЧС Свердловской области, причиной эвакуации стало задымление.

Оно произошло на отметке минус 480 метров. Пока не известно, из-за чего, но горняков пришлось вывести из забоя - в общей сложности 175 человек. Никто не пострадал.

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"На месте происшествия работают 10 горноспасателей", - передает МЧС региона. Шахта принадлежит горно-обогатительному комбинату - одному из старейших на Урале производителей железорудного сырья.

В связи со случившимся прокуратура начала проверку соблюдения законодательства об охране труда. "По предварительным данным, причиной появления дыма стало короткое замыкание силового кабеля", - уточнили в ведомстве.

К половине одиннадцатого задымление устранили. Загазованность в забое по информации пресс-службы облпрокуратуры отсутствует.

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