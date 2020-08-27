Три месяца назад по инициативе организаторов фестиваля "Уральская ночь музыки" в Свердловской области появился комитет музиндустрии. По задумке, он должен объединить всех представителей отрасли, создать единое информационное поле для обмена опытом и административной поддержки.

В Екатеринбурге сложно найти место для фестиваля на 20 тысяч человек, поэтому в Ночь музыки оперные арии звучат с театрального балкона. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В первую очередь эксперты оценили состояние рынка в Екатеринбурге. Респонденты - тысяча обычных жителей УрФО и сотни игроков бизнеса. Более 86 процентов опрошенных уверены, что музыкальная индустрия в городе существует, но музыканты не согласны с тем, что у них масса возможностей для выступлений. По их словам, в уральской столице мало клубных площадок вместимостью до 100-300 человек и недостаточно продуманная логистика, поздним вечером могут быть проблемы с транспортом.

В целом проблемы начинаются с правовых вопросов вроде согласования площадки с полицией и администрацией. На законодательном уровне о музыке говорят обычно в контексте защиты авторского права, то есть больше об элементе культуры, чем бизнеса. Попытки узаконить творческую деятельность как предпринимательство были сделаны лишь в Югре: летом там приняли закон о креативных индустриях.

- Мы рассматриваем музиндустрию как сектор экономики, у которого пока нет полноценного сообщества. Комитет его пытается создать, объединяя на онлайн-платформе данные о площадках, в том числе для репетиций, лекции отраслевых экспертов, анонсы событий. Ребятам удалось даже получить грант министерства образования и молодежной политики на проведение консультаций для музыкантов, - рассказывает генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов.

- Молодым коллективам, промогруппам порой не хватает микрофона или другого оборудования, средств на продвижение в соцсетях и знаний организационной части. Помимо бесплатных образовательных мероприятий на сайте мы собираемся также предоставить им финансовую поддержку, - добавляет координатор комитета Наталия Шмелькова.

Анализируя результаты исследования, креативщики поняли: в первую очередь важно "выйти из тени" - собрать информацию о локальных группах, концертах, доступных площадках и провести мониторинг изменений правил работы, что будет востребовано и после пандемии. Также они хотят транслировать плей-листы уральских авторов в публичных пространствах, запустить промо-туры по музыкальным точкам города и разместить стенды для бесплатных афиш.

По мнению министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, рост креативных услуг улучшит городскую среду. Так, регион станет привлекательнее для инвесторов, увеличится количество рабочих мест. В Западной Европе та же самая отрасль приносит в бюджет до 32 процентов доходов и обеспечивает четверть занятости.

- По числу мероприятий Екатеринбург может составить конкуренцию другим российским городам. Для усиления позиций ему нужны инфраструктурные изменения: банально сложно найти место для фестиваля на 20 тысяч человек. Мы тоже стараемся решать этот вопрос: восстанавливаем летний театр эстрады. Он вмещает до тысячи сидячих и 3,5 тысячи стоячих мест, - отмечает Екатерина Кейльман, директор центрального парка культуры и отдыха.

Для реализации планов потребуется допфинансирование: поддержка федерального бюджета или частных инвесторов. В региональной казне, пока действовал режим ограничений, возник значительный дефицит средств. А оборот сферы досуга за полгода упал на 45,6 процента к аналогичному периоду 2019 года.

P. S.

Вопреки негативным прогнозам на рынке развлечений, местное сообщество в будущем году хочет подать заявку на присвоение Екатеринбургу статуса "Креативный город - город музыки" ЮНЕСКО. Это еще одна возможность участвовать в мировой повестке и привлечь дополнительные инвестиции.