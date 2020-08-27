ТюмГУ завершил прием на бюджетные места

Несмотря на непростые условия, в которых проходила приемная кампания-2020, Тюменский государственный университет успешно выполнил план набора абитуриентов. Все бюджетные места, включая добавленные в августе 2020 года Министерством науки и высшего образования РФ, закрыты.

Студентами ТюмГУ по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения уже стали 2267 человек, из них 1137 первокурсников будут учиться за счет бюджетных ассигнований. В магистратуру зачислены 512 абитуриентов.

Средний балл ЕГЭу ребят, поступивших на бюджетные места,составил в этом году 80,30 (в 2019 году- 79,70). Абитуриенты, набравшие самые высокие баллы, будут изучать зарубежное регионоведение, лингвистику, международные отношения, филологию и юриспруденцию.

Врио ректора ТюмГУ Иван Романчук, оценивая качество бюджетного приема в 2020 году, подчеркивает: "Абитуриенты с ЕГЭ 80 баллов и выше - это те, кто выбирает из топовой лиги российских университетов. Нашими студентами становятся самые талантливые и целеустремленные выпускники школ, настоящие интеллектуалы, мы готовы оказать им индивидуальное сопровождение образовательного процесса, предложить обменные программы и новые развивающие треки".

Представительна география новоиспеченных студентов. В университет зачислены выпускники из 23 областей России, а также иностранные граждане из 14 государств ближнего и дальнего зарубежья. Всего в бакалавриат, специалитет и магистратуру очной формы обучения поступили 446 иностранцев. Большинство иностранных студентов будут учиться на направлениях "Биология", "Экономика", "Экология и природопользование", "Информационные системы" и "Технологии".

Завершился и основной этап приемной кампании в аспирантуре университета - приказы о зачислении на бюджетные места подписаны. По итогам вступительных испытаний аспирантами Тюменского госуниверситета в 2020-2021 учебном году за счет федерального бюджета стали 49 человек, при этом каждый шестой - "инодипломник". В числе поступивших выпускники Национального исследовательского Томского госуниверситета, Дальневосточного федерального университета, Сибирского федерального университета и др.

Наибольшее количество бюджетных мест в этом году выделено на направления "Биологические науки", "Информатика и вычислительная техника". Самый большой конкурс наблюдался на направление "Юриспруденция" - 16 человек на место.

В настоящее время подготовка молодых научных и научно-педагогических кадров в России претерпевает реформацию, реализуется трансфер к модели новой аспирантуры. В Тюменском госуниверситете развивается институт соруководства аспирантами с участием ведущих зарубежных и российских учёных. Аспиранты ТюмГУ направляются на длительные стажировки в ведущие мировые научные центры. В вузе успешно действуют шесть диссертационных советов. Аспиранты университета ежегодно становятся грантополучателями Российского фонда фундаментальных исследований. Молодые ученые в ТюмГУ активно вовлекаются в решение прорывных исследований в рамках деятельности Западно-Сибирского межрегионального НОЦ.

На следующий, 2021-2022 учебный год, в аспирантуру ТюмГУ выделено 74 бюджетных места - на 25 мест больше, чем в текущем году.

Сайт ТюмГУ.

Материал предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ