ТюмГУ завершил прием на бюджетные места

Новости

Астрономы обнаружили гигантский радиомост между двумя галактиками 14:55
Путин откроет движение по новому участку трассы "Таврида" 14:53
Зачем пытались захватить посольство Ливии в Беларуси 14:51
В Сочи синоптики предупредили о смерчах над Черным морем 14:50
Путин назвал задержание граждан РФ в Беларуси акцией спецслужб Украины и США 14:45
Путин рассказал о самочувствии дочери после вакцины от коронавируса 14:41
Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на развитие внутреннего и въездного туризма 14:30
Вышел фильм о съемках "Довода" 14:30
Правительство выделит 22 млрд рублей на выплаты медикам 14:21
Кабмин увеличит финансирование программы по обеспечению жильем детей-сирот 14:20
Путин заявил о резерве правоохранительных сил для Беларуси 14:14
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-мэра Челябинска 14:14
Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей 14:12
Власти Барселоны лишили Хуана Карлоса I золотой медали 14:12
К выходным в Москве потеплеет до +25 градусов 14:11
Магазины и кафе Москвы оштрафовали на 650 млн рублей за нарушения 14:09
Премьер-министр Греции пожаловался Дональду Трампу на Турцию 14:06
В Берлине запретили акции протеста против ограничений из-за коронавируса 13:56
Путин: Ситуация в Беларуси выравнивается 13:50
В Барселоне уроки перенесут в парки и музеи 13:36
Третьяковка закрыла пострадавшие от подтопления залы до 1 сентября 13:29
Софинансирование на реабилитацию инвалидов получат 60 регионов 13:26
Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию 13:20
Американские кинокритики отказались рецензировать "Новых мутантов" 13:15
Минпросвещения обнародовало требования к составлению словарей 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
В "РГ" состоится презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" состоится презентация новой книги Павла Крашенинникова
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
27.08.2020 14:14

ТюмГУ завершил прием на бюджетные места

Несмотря на непростые условия, в которых проходила приемная кампания-2020, Тюменский государственный университет успешно выполнил план набора абитуриентов. Все бюджетные места, включая добавленные в августе 2020 года Министерством науки и высшего образования РФ, закрыты.
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Студентами ТюмГУ по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения уже стали 2267 человек, из них 1137 первокурсников будут учиться за счет бюджетных ассигнований. В магистратуру зачислены 512 абитуриентов.

Средний балл ЕГЭу ребят, поступивших на бюджетные места,составил в этом году 80,30 (в 2019 году- 79,70). Абитуриенты, набравшие самые высокие баллы, будут изучать зарубежное регионоведение, лингвистику, международные отношения, филологию и юриспруденцию.

Врио ректора ТюмГУ Иван Романчук, оценивая качество бюджетного приема в 2020 году, подчеркивает: "Абитуриенты с ЕГЭ 80 баллов и выше - это те, кто выбирает из топовой лиги российских университетов. Нашими студентами становятся самые талантливые и целеустремленные выпускники школ, настоящие интеллектуалы, мы готовы оказать им индивидуальное сопровождение образовательного процесса, предложить обменные программы и новые развивающие треки".

Представительна география новоиспеченных студентов. В университет зачислены выпускники из 23 областей России, а также иностранные граждане из 14 государств ближнего и дальнего зарубежья. Всего в бакалавриат, специалитет и магистратуру очной формы обучения поступили 446 иностранцев. Большинство иностранных студентов будут учиться на направлениях "Биология", "Экономика", "Экология и природопользование", "Информационные системы" и "Технологии".

Завершился и основной этап приемной кампании в аспирантуре университета - приказы о зачислении на бюджетные места подписаны. По итогам вступительных испытаний аспирантами Тюменского госуниверситета в 2020-2021 учебном году за счет федерального бюджета стали 49 человек, при этом каждый шестой - "инодипломник". В числе поступивших выпускники Национального исследовательского Томского госуниверситета, Дальневосточного федерального университета, Сибирского федерального университета и др.

Наибольшее количество бюджетных мест в этом году выделено на направления "Биологические науки", "Информатика и вычислительная техника". Самый большой конкурс наблюдался на направление "Юриспруденция" - 16 человек на место.

В настоящее время подготовка молодых научных и научно-педагогических кадров в России претерпевает реформацию, реализуется трансфер к модели новой аспирантуры. В Тюменском госуниверситете развивается институт соруководства аспирантами с участием ведущих зарубежных и российских учёных. Аспиранты ТюмГУ направляются на длительные стажировки в ведущие мировые научные центры. В вузе успешно действуют шесть диссертационных советов. Аспиранты университета ежегодно становятся грантополучателями Российского фонда фундаментальных исследований. Молодые ученые в ТюмГУ активно вовлекаются в решение прорывных исследований в рамках деятельности Западно-Сибирского межрегионального НОЦ.

На следующий, 2021-2022 учебный год, в аспирантуру ТюмГУ выделено 74 бюджетных места - на 25 мест больше, чем в текущем году.

Сайт ТюмГУ.

Материал предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы УрФО Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

Главное сегодня

Путин откроет движение по новому участку трассы "Таврида"
Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей
Путин заявил о резерве правоохранительных сил для Беларуси
Россия и США обсудили дорожный инцидент в Сирии
Российские сотовые операторы отменяют "безлимит"