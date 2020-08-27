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27.08.2020 07:08

Слетать к морю

Земляки выбирают для субсидированного отдыха Сочи, Калининград и Крым
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 191(8245)
Завтра завершается краткосрочная государственная программа по поддержке внутреннего туризма, которая в народе получила название "кешбэк за тур". Только в первые сутки сайт www.мирпутешествий.рф посетили 200 тысяч человек, а дальше их количество увеличилось до 500 тысяч в день.

Выбрав путевку из одного миллиона предложений от Калининграда до Владивостока, каждый мог получить возврат на карту "Мир" от 5000 до 15 000 рублей, в зависимости от цены путешествия. Правительство РФ выделило на субсидирование беспрецедентную сумму: 15 миллиардов рублей. Такое прямое стимулирование туриста, а не турфирм в России происходит впервые.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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По словам директора туристической компании "РТ Плюс" Галины Терещенко, несмотря на то что игроки рынка готовились к акции целый месяц, шквал звонков от клиентов утром 21 августа буквально поразил. Только за первые два часа обратилось около 20 человек.

Правда, не все звонки сразу вылились в бронирования, поскольку даты поездки по акции ограничены. Так, для самых популярных мест типа Сочи туры доступны лишь с 1 октября. Тем не менее желающие погреться под осенним солнышком нашлись. В минувшие выходные уральцы активно резервировали курорты Северного Кавказа, Крыма, Калининград. Также интересовались поездками на Байкал и в Соль-Илецк.

- Мы надеемся, что подобные акции будут повторяться, - подчеркнула Терещенко.

Как отмечает директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев, 70-80 процентов бронирований по программе - это Крым и Краснодарский край. Далее следуют Санкт-Петербург, Калининград и Алтай.

Что касается Среднего Урала, то в программе участвует 10 туроператоров, которые продают сюда туры, а также 29 местных отелей. Но интерес к ним пока не велик, к сожалению: за несколько дней приобретено всего 1000 путевок. По мнению эксперта, тому причиной недостаток брендовых маршрутов и мест размещения за пределами Екатеринбурга. У многих путешествующих по России регион не ассоциируется с местом отдыха.

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
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- Кешбэк может сдвинуть спрос на туры в Свердловскую область, но, если эта программа не будет идти в связке с другими механизмами стимулирования, в корне ничего не изменить. Надо развивать придорожный сервис, строить гостиницы, привлекать инвесторов. Один из проектов, который может кардинально улучшить ситуацию, - горнолыжный кластер "Гора Белая", - рассуждает Михаил Мальцев.

В Российском союзе туриндустрии согласны с мнением клиентов, что отдых в своей стране должен стоить дешевле, чем за границей. Но не всегда получается: хотя инфраструктура быстро развивается последние 4-5 лет, появляются новые объекты размещения и показа в регионах, их все равно еще недостаточно много, чтобы влиять на цены. А какие-то из-за сложностей с логистикой и вовсе слабодоступны, особенно в активных видах отдыха.

Завтра, когда подведут предварительные итоги акции, станет понятно, помогла ли она оживить внутренний туризм. Изначально планировалось, что субсидией воспользуются три миллиона россиян. Также турбизнес возлагает надежды на субсидированные авиаперевозки: это поможет поддержать поездки в межсезонье. К примеру, год назад, когда открылись прямые рейсы из Екатеринбургского аэропорта Кольцово в Калугу и Горно-Алтайск, самолеты летали с 90-процентной загрузкой. Билеты со скидкой на них могли купить граждане моложе 23 лет, пенсионеры, инвалиды, многодетные.

Прямая речь

Александр Осауленко, вице-президент Российского союза туриндустрии:

- За первые 1,5-2 часа после старта программы было продано туров на 150 миллионов рублей. Это показатель интереса со стороны потребителей. Именно поэтому сейчас по нашей инициативе рассматривается вопрос о повторении программы из года в год. В основном в ней участвуют туроператоры, которые и раньше были активны на внутреннем рынке, но наряду с популярными направлениями появилось Поволжье, Центральная Россия. Неплохо пошел Дальний Восток: для многих возврат 15 тысяч стал стимулом воплотить мечту и побывать в той части России.

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