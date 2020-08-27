В центре Екатеринбурга произошел взрыв в автомобиле

Сообщение об инциденте в центре Екатеринбурга поступило в полицию и МЧС около часа дня: машина стояла на парковке на улице Народной Воли, после запуска двигателя в багажнике произошел взрыв.

- Как установили пожарные дознаватели, причиной происшествия стала утечка горюче-смазочных материалов из пластиковой канистры, находящейся в багажнике автомобиля. При запуске произошла вспышка паров, скопившихся в багажнике и салоне, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС по Свердловской области.

Автомобиль не загорелся. Повредилась только обшивка багажника и кузов. На место выезжали две единицы пожарной техники, но вмешательство МЧС не потребовалось.

Водителя с ожогами доставили на осмотр в городскую больницу.

Как передает пресс-служба городского МВД, на место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники устанавливают подробности происшедшего. Предварительно, это инцидент некриминального характера. По итогам разбирательств будет принято обоснованное решение.