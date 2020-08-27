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27.08.2020 16:17
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге водитель сбил на переходе четверых детей

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринубург)

В Екатеринбурге на пешеходном переходе пострадали дети. Их сбил водитель на Renault Sandero, за которым числится 11 штрафов за нарушение ПДД, в основном - за превышение скорости.

В Югре женщина на иномарке сбила трех девочек

Авария произошла в четверг около часа дня на улице Бахчиванжди. Машина ехала от поселка Арамиль в сторону Истока. Дети переходили дорогу справа налево по ходу ее движения.

- В результате наезда пострадали две девочки семи и девяти лет, а также два мальчика четырех и 14 лет. Все из одной семьи: старший отводил малышей к бабушке. С черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами они доставлены в больницу. У самого младшего - тупая травма живота, у девятилетней девочки - перелом костей голени и стопы, - сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД городского управления МВД.

58-летний водитель, имеющий шестилетний стаж за рулем, пояснил стражам порядка, что ехал примерно со скоростью 60 километров в час (при разрешенных на этом участке двадцати), его ослепило солнце, а из-за ремонта дороги он не разобрал, что приближается к нерегулируемому пешеходному переходу.

Участок дороги действительно находится на реконструкции. Подрядчика уже предупредили, что нужно нанести нанесение соответствующую разметку.

- Причины ДТП будут выяснены в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение, - уточнили в Госавтоинспекции.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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