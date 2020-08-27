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27.08.2020 15:47
Рубрика: Власть

В Свердловской области названа дата возобновления работы кинотеатров

Текст: Татьяна Воробьева

Долгожданная новость пришла из оперштаба Свердловской области: принято решение открыть с 9 сентября кинотеатры, а также концертные и театральные площадки.

Информацию специально обнародовали заранее: так артисты смогут подготовиться к выступлениям, а почитатели талантов - купить билеты.

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"Из-за пандемии нужно будет соблюдать ограничения. Мероприятия можно будет проводить только с условием заполнения площадки не более чем на 50 процентов", - подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев.

На входе у зрителей будут проверять температуру, во всех учреждениях установят санитайзеры.

Снижение числа заболевших коронавирусом и рост количества выздоровевших дает возможность продолжить снятие ограничений. "Мы внимательно смотрели, как каждое послабление влияет на уровень заболеваемости, как проведенные массовые мероприятия влияли на заболеваемость. Мы пока не видим какого-то значимого влияния этих действий на уровень заболеваемости", - говорит Дмитрий Козловских, главный санитарный врач области.

Последние пять недель кривая внебольничных пневмоний - которые являются индикаторами в том числе коронавирусной инфекции - идет вниз. Что до самого COVID-19, то на протяжении уже 15 дней идет снижение заболеваемости.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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