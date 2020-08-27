В Тобольске во время стройки нашли остатки усадьбы XVIII века

В Тобольске недалеко от кремля нашли остатки усадьбы середины XVIII века, которая была уничтожена сильным пожаром в 1788 году, разрушившим большую часть города.

Находку археологи сделали на улице Мира, сообщает оперативный штаб области.

Ученые предполагают, что хозяин усадьбы был достаточно богат. На месте раскопок нашли монеты екатерининского периода, посуду, китайский фарфор, фрагменты кожаной обуви и одежды, изделия из железа, дерева и бересты, серебряную подвеску и другие артефакты.

Вещи хорошо сохранились, поэтому, возможно, их выставят в музее.

В районе улицы Мира и Базарной площади с июля ведутся работы по благоустройству. Во время ремонта и был обнаружен культурный слой, который исследуют археологи.