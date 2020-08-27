В Зауралье начальника отдела МВД заподозрили в присвоении чужих премий

Руководителя межмуниципального отдела МВД России "Каргапольский" подозревают в присвоении с использованием служебного положения и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следователей, в 2016 году он начал выдавать большие премии своим подчиненным. Сотрудники, по указанию начальника, снимали деньги со своих счетов, а затем практически целиком передавали ему, рассказывают в пресс-службе СК по Курганской области.

В отношении высокопоставленного полицейского чиновника сразу два уголовных дела: по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, растрата) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Санкции статей предусматривают крупные штрафы, запрет занимать определенные должности и лишение свободы.

Накануне следователи вместе с оперативниками регионального УФСБ провели обыски в отделе полиции, где служит фигурант, а также у него дома и по месту жительства его родных. Сам руководитель отдела задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.