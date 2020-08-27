Роспотребнадзор: Эпидемия гриппа может наслоиться на пандемию коронавируса

Сезонная эпидемия гриппа в России может наслоиться на пандемию коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил замдиректора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что сейчас в стране существует множество вакцин от гриппа, и напомнил, что вакцинация детей начинается с шестимесячного возраста, а для беременных женщин и пожилых людей существуют отдельные препараты.

Готовиться к сезонному гриппу в этом году начали заранее. В планах Роспотребнадзора на приближающийся сезон простуд привить 48% населения страны, а в группах риска (дети, пожилые, медработники, сотрудники животноводческих предприятий и другие) - охватить вакцинацией не менее 75% людей.

Из-за того что сезонный грипп может встретиться осенью с коронавирусом, подготовка к росту заболеваемости должна быть организована с большой ответственностью. Работодателей обяжут измерять температуру сотрудникам. Причем несколько раз в день: перед тем, как они приступят к работе, и в течение трудового дня. Можно будет применять бесконтактные или контактные способы измерения температуры тела (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры). Если у работника температура окажется повышенной, его должны будут отправить домой или в поликлинику на обследование.

Если заболевание гриппом или внебольничной пневмонией приведет к летальному исходу, то каждый случай будет отдельно расследоваться.

Роспотребнадзор также рекомендует обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа. Руководителям регионов необходимо будет обеспечить медицинские организации всем необходимым для работы в период подъема заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, запасами противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. А в случае ухудшения ситуации нужно будет переоборудовать стационары для лечение инфекционных больных, как это делалось во время пандемии коронавируса. Могут вводиться и ограничительные меры.