Россия и США обсудили дорожный инцидент в Сирии

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марку Милли, в ходе которого был обсужден инцидент в Сирии, где пострадали американские военнослужащие. Американской стороне в ходе разговора даны исчерпывающие пояснения по данной ситуации.

В ходе беседы Валерий Герасимов акцентировал внимание американской стороны, что командование Международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции.

Как ранее сообщило информационное агентство Reuters, в Сирии при столкновении с американского броневика с машиной, где находился российский патруль, пострадали несколько военных США. Инцидент произошел 25 августа в зоне безопасности на востоке Сирии. В интернете появились видеозаписи этого столкновения.

Представитель совета нацбезопасности США уже обвинил российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии.