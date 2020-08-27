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Текст:   Ольга Игнатова 
10:06 27.08.2020

Россияне в два раза чаще стали интересоваться ипотекой

Интерес населения к кредитам и банковским накоплениям сегодня выше, чем летом прошлого года. Особенно велик спрос на ипотечные кредиты - он практически в два раза превосходит прошлогодние показатели.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Об этом говорится в исследовании, проведенном Финансовым университетом при правительстве РФ (имеется в распоряжении "Российской газеты").

Фото: Александр Корольков
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При этом, как отмечает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец, во второй половине 2019 года, до истории с коронавирусом, наблюдался заметный спад потребительской активности на финансовом рынке. Тогда существенно снизился интерес граждан как к кредитам, так и формированию банковских накоплений. Резкий спад интереса населения к кредитам - более чем в 2 раза наблюдался и в марте-апреле нынешнего года.

Это и понятно - в то время отмечался пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но тогда же в два раза подскочил интерес граждан к формированию накоплений, объем которых, по данным Росстата составил в апреле 31,5 трлн рублей, что на 12% больше показателей за апрель прошлого года.

В ближайшие месяцы кредит хотели бы получить 12% российских домохозяйств. И 9% домохозяйств намерены в ближайшие месяцы открыть вклад или пополнить имеющиеся банковские сбережения.

Фото: iStock
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Больше всего востребована ипотека. Ее хотят в ближайшее время получить 7% российских домохозяйств. "Интерес населения к ипотечным кредитам важен в силу того, что он представляет собой индикатор экономической активности в регионе - чем выше спрос на ипотечные кредиты, тем лучше перспективы экономического роста", - подчеркивает Зубец.

Исследование показало, что наибольший спрос на ипотечные кредиты сегодня наблюдается в таких городах, как Сургут, Белгород, Нижневартовск, Казань, Саранск, Набережные Челны, Стерлитамак, Ижевск, Тюмень, Воронеж.

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