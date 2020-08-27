Российские сотовые операторы отменяют "безлимит"

В Tele2 c 26 августа отменили услугу "Очень много интернета", которая позволяла пользоваться интернетом без ограничения трафика, в том числе в поездках по стране. Как отмечает издание, для тех, кто подключил эту опцию, ничего не изменится, однако если абонент решит от нее отказаться, вернуться к ней будет невозможно.

27 августа в МТС изменили условия безлимита на "Тарифище". Теперь клиенты, которые хотят пользоваться безлимитным мобильным интернетом, будут вынуждены платить на 50-75 рублей больше. Или можно сохранить старую цену на тариф, но при этом трафик ограничен 30 Гб. На момент написания новости в компании не ответили на запрос "РГ", планируются ли аналогичные изменения на других тарифах.

"Мы неоднократно говорили о том, что безлимиты негативно влияют на рынок, - рассказали в пресс-службе "Билайн". - Популярность безлимитов у пользователей больше обусловлена маркетинговыми инструментами, нежели чем реальным профилем потребления пользователей".

В компании отметили, что они не против безлимитного интернета как явления. "Но он не должен быть драйвером, единственным фактором выбора для потребителей, и их стоимость должна быть экономически обоснованной, - уточнили в пресс-службе. - В этом плане оптимальны пакетные тарифы, сконструированные в зависимости от объема потребления. Уже сейчас рынок начинает трансформироваться в сторону роста спроса на тарифы с совместным потреблением, конвергентные тарифы и тарифы с включенным доступом к цифровым сервисам".

В пресс-службе "Мегафона" рассказали, что отказываться от безлимитного интернета в ближайшее время не планируют. "В текущей линейке #БезПереплат есть три тарифных плана с безлимитным интернетом: максимум, VIP и премиум, - уточнил представитель сотового оператора. - В остальных тарифах есть возможность сохранять и переносить в копилку все оплаченные гигабайты, хранить их там бессрочно и расходовать автоматически, если закончился интернет, включённый в тариф".

В Yota заявили, что мониторят ситуацию на рынке и в данный момент не планируют отказываться от безлимитного интернета или опций безлимитного доступа к тем или иным мобильным приложениям.