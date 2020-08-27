Российские теннисисты узнали соперников на US Open

Состоялась жеребьевка первого в сезоне теннисного турнира серии "Большого шлема" - Открытого чемпионата США по теннису. US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября. В нем примут участие далеко не все сильнейшие спортсмены мира. Часть звезд отказалась от участия из-за пандемии коронавируса.

Сильнейший российский теннисист Даниил Медведев в стартовом матче сыграет с аргентинцем Федерико Дельбонисом. Жребий выбрал в оппоненты Андрею Рублеву француза Жереми Шарди. Соперником Карена Хачанова стал Янник Синнер из Италии.

Помимо этого в первом раунде выступят Евгений Донской, который сразится с Хуаном Игнасио Лондеро из Аргентины и Андрей Кузнецов, который поспорит за продолжение борьбы с американским ветераном Сэмом Куэрри.

Победитель этого турнира в прошлом году испанец Рафаэль Надаль отказался от участия в турнире.

В женском одиночном разряде сильнейшей российской теннисистке Екатерине Александровой досталась бельгийка Ким Клейстерс, побеждавшая на кортах Нью-Йорка трижды в карьере.

Остальные матчи с участием россиянок:

Маргарита Гаспарян - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)

Дарья Касаткина - Марта Костюк (Украина)

Ирина Хромачёва (Россия) - Шелби Роджерс (США)

Людмила Самосонова (Россия) - Цветана Пиронкова (Болгария)

Виталия Дьяченко (Россия) - Ольга Говорцова (Беларусь)

Наталья Вихлянцева (Россия) - Катрина Скотт (США)

Вероника Кудерметова (Россия) - Ига Швёнтек (Польша)

Анна Калинская (Россия) - Нина Стоянович (Сербия)

Вера Звонарёва (Россия) - Лайла Фернандес (Канада).