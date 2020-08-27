Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию

Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в видеообращении 27 августа, что возвращается на родину, чтобы участвовать в парламентских выборах.

Ранее Саакашвили не раз заявлял, что не признает легитимности нынешнего грузинского руководства и готов быть на переднем крае на выборах. При этом он признал, что во время его президентства в Грузии были допущены ошибки, а также сказал, что хочет просить прощения.

"Я хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения... Я знаю точно, что период моего президентства не прошел даром и многое, что мы создали, сохранено до сих пор и функционирует. Однако в то же время, когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь!", - заявил он.

Также он поблагодарил Украину, которая "приняла меня таким, каким я являюсь, без условий и требований".

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. На родине против него возбужден ряд уголовных дел, чреватых тюремным заключением. В 2015-16 годах он был губернатором Одесской области, на этот пост его назначил президент Украины Петр Порошенко. Однако затем Порошенко снял Саакашвили с этого поста, заявив, что тот лишь ухудшил ситуацию в регионе, а в 2017 году лишил его украинского гражданства. Вновь получить украинский паспорт Саакашвили смог в 2019 году по распоряжению нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Остается неясным, каким образом Саакашвили намерен вернуться на родину с учетом пандемических ограничений на въезд для неграждан и участвовать в выборах, избежав судебного преследования.