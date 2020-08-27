Сборная России по художественной гимнастике не выступит на ЧЕ в Киеве

Всего в турнире примут участие почти 300 спортсменов (на взрослом уровне - 145) из 39 стран мира.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила, что организация сама не стала подавать заявку на участие в соревнованиях, так как ее не устроили условия проведения турнира. "Условия, которые выдвигают организаторы, для российских спортсменов неприемлемы. Там нужно сидеть две недели в изоляции, а это невозможно", - заявила она ТАСС.

Винер-Усманова также обратила внимание на то, что еще окончательно неизвестно, состоится ли чемпионат (это решится в конце сентября), из-за чего существуют риски финансового характера, и на логистические проблемы.

Чемпионат Европы должен был пройти в мае, но из-за пандемии был перенесен на более поздний срок. В его рамках состоится отбор на Игры в Токио, однако российская команда уже обеспечила себе олимпийские лицензии - как в индивидуальном турнире, так и в групповых упражнениях.