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27.08.2020 11:50
Рубрика: Спорт

Сезон в НБА может быть отменен из-за новой волны протестов в США

Текст: Максим Домчев

Сезон в Национальной баскетбольной ассоциации может быть полностью отменен после новой вспышки беспорядков в США, вызванных стрельбой полицейских в афроамериканца в Висконсине.

Фото: Gettyimages
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Минувшей ночью все матчи плей-офф были перенесены по более поздний срок после того, как игроки целого ряда клубов отказались выходить на матчи. Поводом для этого послужил инцидент, произошедший в штате Висконсин, где полицейские при попытке задержания расстреляли 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. С ранениями он находится в больнице и за его жизнь борются медики.

Большая группа игроков НБА, включая звезд первой величины, таких как Леброн Джеймс, призвали отменить сезон. На их стороне подавляющая часть игроков лиги.

В итоге в четверг состоится внеочередное заседание Совета управляющих лиги, сообщает ESPN. О чем именно пойдет речь, пока неизвестно, но требования игроков о прекращении сезона нанесет НБА весьма сильный ущерб. Так что переговоры предстоят более чем серьезные.

Сообщается, что игры, запланированные на четверг, также могут не состояться. Игроки требуют от владельцев клуба занять жесткую позицию в отношении полицейского произвола против темнокожих американцев.

Спорт Баскетбол Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

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