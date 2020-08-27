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27.08.2020 11:40
Рубрика: Общество

Школьники 14 регионов займутся сбором батареек для переработки

Текст: Алексей Дуэль

В школах 14 регионов России в начале учебного года появятся контейнеры для сбора отработавших батареек. К проекту "Экозабота", реализуемому Общероссийским народным фронтом совместно с порталом Учи.Ру и при поддержке министерства просвещения, присоединились 2822 учебных заведений. Основная задача - привить ученикам нормы экологически правильного поведения и сформировать привычку к переработке бытового мусора, в том числе его опасных для природы составляющих, рассказали участники проекта на пресс-конференции, посвященной его предстоящему запуску.

Фото: iStock
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По данным ОНФ, сейчас в России перерабатываются только 5% использованных батареек. В организации полагают, что этот показатель в идеале должен составлять 100%.

"Проект интегрирует основное и дополнительное образование, внеклассную работу со школьниками в рамках развития экологического воспитания детей и молодежи, - рассказал координатор проекта "Экозабота" Александр Коган. - Образовательная часть проекта предусматривает проведение интерактивных уроков, семинаров, экскурсий, конкурсов, квестов, квизов и прочих активностей".

Чтобы рассказать детям, как правильно собирать и утилизировать мусор, а также научить их практическим навыкам сохранения природы в повседневной жизни, в школах-участницах проекта в начале сентября пройдут интерактивные мастер-классы "Экология - это все, что нас окружает". Они подготовлены для начальной школы, учеников 5-7 и 8-11 классов. Для малышей это будет своеобразная игра, для старших ребят - викторина. Методические материалы для педагогов уже выложены на специальном разделе сайта Учи.Ру, сам учебный материал будет доступен с 1 по 7 сентября, рассказал заместитель гендиректора образовательной платформы Сергей Веременко.

"Для меня, как учителя биологии, такие занятия - способ сформировать у учеников экологическое восприятие мира и внести свой вклад в сохранение окружающей среды", - объяснила причины своего участия в проекте замдиректора школы №84 Ижевска Любовь Лопатина.

В ОНФ отметили, что привлекли к участию в проекте только регионы, где есть возможность переработать собранные батарейки. По мере развития мусорной инфраструктуры, география "Экозащиты" может увеличиться.

Общество Экология

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