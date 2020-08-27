Следователи МВД проводят проверку в связи с госпитализацией Навального

Транспортная полиция проводит доследственную проверку по факту госпитализации Алексея Навального. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе управления МВД России по Сибирскому федеральному округу. Проверка была инициирована транспортной прокуратурой. Проводится более двадцати экспертиз, был проведен осмотр гостиничного номера, где жил Навальный, а также тех мест, где он был перед посадкой в самолет.

"В настоящее время следователями СУ Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске, - сообщили в транспортной полиции. - В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

По словам представителей ведомства, в ходе проверки проведен обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий. "В частности, произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал А. Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения, - рассказывают в пресс-службе. - Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено".

Как напоминает ТАСС, Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета рейсом Томск - Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В минувшую субботу его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Немецкие медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы.