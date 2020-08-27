Американские биологи в эксперименте на мышах доказали, что переливание донорской крови может спасти от последствий инсульта.

Во всем мире инсульт в числе самых опасных и самых жестоких болезней человека. Одна из главных причин и смертельных исходов и тяжелейшей, чаще всего пожизненной, инвалидности. Современные методы лечения острого инсульта применимы только в очень короткое время после самого события. Потому поиск эффективного средства борьбы с ним ведется во всем мире.

Журнал Nature Communications сообщил о том, что ученые-медики и биологи из США провели серию экспериментов с участием 333 мышей-самцов, перенесших инсульт средней мозговой артерии. Было обнаружено, что при быстром начале кровезамещающей терапии примерно через шесть с половиной-семь часов после инсульта площадь мертвой ткани в головном мозге, возникающей в результате отсутствия кровоснабжения, у мышей сократилась.

Ученые считают, что результаты их исследования позволят разработать новый метод лечения пациентов, перенесших инсульт. Так что мыши не всегда нам во вред. Они и пользу могут нам принести.