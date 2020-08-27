Софинансирование на реабилитацию инвалидов получат 60 регионов

Федеральное софинансирование на развитие региональных программ по реабилитации инвалидов на 2021-2023 годы получат 60 регионов, сообщили в Минтруде. В течение трех лет ежегодно на эти цели из бюджета будут выделяться 554,2 млн рублей.

На полученные средства субъекты смогут приобрести специальное оборудование, необходимое для адаптации в обществе граждан с ограниченными возможностями здоровья, обучить специалистов, в том числе для сопровождаемого проживания с инвалидами, или направить деньги на развитие региональных информационных систем.

"Важно обеспечить максимально независимый и самостоятельный образ жизни человека с инвалидностью. На сегодняшний день создание возможностей для их комфортной, полноценной жизни, получения ими навыков самообслуживания - это главное, что должно появиться в нашей системе социальной защиты", - подчеркнула замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Она напомнила, что Минтруд ведет работу в направлении развития реабилитации инвалидов с 2016 года. За это время сформированы единые подходы и методические документы, которые позволяют организовать реабилитационный процесс в регионах по общим правилам. За период с 2017-2020 годы объем федеральной поддержки регионов на формирование системы комплексной реабилитации и абилитации составил более 1,65 млрд рублей.