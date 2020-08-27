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27.08.2020 19:20
Рубрика: Власть

Пояс шахида на просвет

Специалисты минобороны разработали систему поиска взрывчатки в толпе
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8246)
В сухопутных войсках РФ разработали комплекс обнаружения так называемых поясов смертника в местах массового скопления людей.
Фото: Артем Ленц/ТАСС Фото: Артем Ленц/ТАСС
Фото: Артем Ленц/ТАСС

Поиск террористов-смертников, которые, смешавшись с толпой, готовы привести в действие "адскую машинку", закрепленную на теле, стал головной болью всех спецслужб мира. Противоядие против такого оружия нашли военнослужащие 5-й научной роты Сухопутных войск РФ. Ребята, проанализировав опыт войны в Сирии, разработали комплекс обнаружения поясов смертника в толпе людей. Эта разработка представлена на форуме "Армия-2020".

Фото: Владимир Пасякин/РГ
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Как рассказал ТАСС один из создателей комплекса, изделие состоит из комплекта датчиков, программного обеспечения и мобильного пульта оператора. Оно позволяет обнаруживать пояса смертника и самодельные взрывные устройства в местах проведения массовых мероприятий, скопления людей, на контрольно-пропускных пунктах, в общественном транспорте.

Комплекс может засечь смертника в толпе благодаря уникальным радиочастотным сигнатурам. Если говорить проще, то пояс шахида, или самодельное взрывное устройство, при активации издает уникальный радиосигнал. Комплекс научили вычислять его даже в большой толпе. Также система улавливает шум, создаваемый электромагнитным полем от поражающих элементов пояса шахида.

Кроме того, у пояса шахида есть еще несколько особенностей, которые может распознать устройство, однако распространяться об этом разработчики в целях безопасности не хотят.

На пульт оператора поступает информация о местонахождении террориста, на какой дальности он находится от ближайшего датчика устройства и даже в каком направлении смертник передвигается. Оператор сразу сигнализирует об опасности и отдает команду на нейтрализацию угрозы.

Фото: РИА Новости
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Сирийский конфликт послужил толчком к разработке этой уникальной системы. "Работа началась около трех лет назад, когда нашими военными при проведении операций по вывозу боевиков, возвращению беженцев и разминированию было обнаружено и изъято множество различных поясов и самодельных взрывных устройств", - рассказали в научной роте.

Вся взрывчатка была изучена, внесена в каталоги, у поясов смертника были выделены уникальные черты. Разработчики подчеркнули, что комплекс никогда не спутает стоящего в толпе террориста с человеком, который идет со строительного рынка с пакетом гаек в сумке.

Сейчас идут последние испытания комплекса. Его уже готовят к поставке одному из российских силовых ведомств.

Россия столкнулась с поясами смертника в начале 2000-х годов. Смертоносные устройства использовались террористами во время ряда терактов в Чечне, Москве и Беслане.

Власть Безопасность Армия ФОРУМ "АРМИЯ - 2020"

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