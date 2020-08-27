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27.08.2020 18:00
Рубрика: Экономика

Путь на Север

Арктика ждет первых резидентов
Текст: Елена Березина
28 августа стартует прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны, который позволит получить бизнесу налоговые и другие льготы. Они предусмотрены не только для крупных инвестпроектов, но и для малого и среднего бизнеса.

Для проектов в сфере добычи и переработки нефти и газа установлен НДПИ в размере 5 процентов на 15 лет для проектов по добыче нефти на шельфе, 0 процентов на 12 лет для проектов в сфере производства СПГ и газохимии, а также по освоению новых нефтяных месторождений в Восточной Арктике. Для проектов в сфере добычи и переработки твердых полезных ископаемых установлен НДПИ - половина действующей ставки на 12 лет для новых месторождений. Для недобычных проектов федеральная часть налога на прибыль составит 0 процентов в течение 10 лет, а регионы могут снизить свою часть налога до нуля. Также предполагается возмещение 75 процентов объема страховых взносов в отношении новых рабочих мест. Для всех компаний обнулен НДС на морские перевозки и ледокольное сопровождение экспортных грузов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Регионы готовы устанавливать льготные ставки по налогу на имущество, земельному налогу и упрощенной системе налогообложения. Кроме того, предусмотрена возможность создания свободной таможенной зоны, предоставления земельных участков без торгов, сокращенных сроков проверок и таможенного оформления грузов.

"Мы считали важным создать систему преференций для инвесторов. Совершенно понятно, что другого способа развития экономики не существует", - ранее отмечал вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

В начале сентября минвостокразвития планирует провести "День арктического инвестора" в формате ВКС с первыми резидентами Арктической зоны из всех регионов.

Экономика Макроэкономика Арктика: битва за ресурсы

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