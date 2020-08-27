Минприроды предлагает ограничить инвестпроекты на Байкале

Минприроды предлагает запретить целый ряд видов деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Среди прочего речь идет об зданиях и сооружениях, упомянутых в статье 48.1 Градостроительного кодекса России, где перечислены особо опасные, технически сложные и уникальные объекты. К ним, в том числе, относятся объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.

"Документ доработан с учетом высказанных замечаний, - отметили в пресс-службе Минприроды. - В частности, из него был исключен пункт, позволяющий реализовывать на Байкальской природной территории инвестпроекты на основании актов Правительства РФ или указов, распоряжений, поручений Президента РФ".

При этом в ведомстве не смогли оперативно прокомментировать, как будет решен вопрос с реконструкцией проходящих рядом с берегом Байкала железнодорожных магистралей.