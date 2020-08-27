Студентам не придётся сдавать тест на коронавирус

От студентов не будут требовать результатов теста на COVID-19 перед началом учёбы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Ни студентам, ни сотрудникам вузов не придется в обязательном порядке сдавать эти анализы.

"Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции в вузах, утвержденных 29 июля 2020 года, сдача анализов на наличие COVID-19 студентами, преподавателями и сотрудниками перед учебным годом не требуется", - сообщили в пресс-службе.