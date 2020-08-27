Товарные знаки в ЕАЭС защитят единым документом

"Применение договора приведет к сокращению финансовых издержек на обеспечение правовой охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров, повышению правовой определенности для правообладателей в условиях таможенного союза и единого экономического пространства ЕАЭС, - объяснил глава Роспатента Григорий Ивлиев. - В свою очередь, это поможет стимулировать активность заявителей, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, улучшению инвестиционного климата и наращиванию торговли между странами".

Договор о едином патенте на товарные знаки и наименования мест происхождения товара был подписан 3 февраля. Документ предусматривает, что при подаче заявления о регистрации своей интеллектуальной собственности заявитель должен оплатить пошлину, размер которой установят члены ЕАЭС. При этом она будет меньшей, чем сумма патентных платежей во всех странах, на которые будет распространяться защита интеллектуальной собственности, уточнили в Роспатенте.

"Далее заявка пройдет формальную экспертизу и поступит в патентные ведомства других стран для проведения экспертизы заявленного обозначения. Это необходимо для предоставления охраны на всей таможенной территории Союза", - добавил Ивлиев.