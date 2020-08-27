Третьяковка закрыла пострадавшие от подтопления залы до 1 сентября

Выставки в Третьяковской галерее на Крымском Валу, которые пришлось накануне закрыть из-за протекшей крыши, откроют ориентировочно в День знаний.

Новая Третьяковка 26 августа оказалась подтоплена: из-за сильного ливня в здании протекла крыша. Посетителей пришлось вывести, а залы вынужденно прекратили работу. Две из пяти выставок - "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" и "Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина" - уже открыты. Еще три, включая постоянную экспозицию, примут гостей 1 сентября, сообщает РИА Новости.

Музей уже пообещал бесплатные билеты всем, кому вчерашний инцидент помешал насладиться искусством. Продолжить осмотр экспозиции они смогут в любой день.