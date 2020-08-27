У фильма "Цой" снова перенесена дата проката

Сегодня, в День российского кино, должен был выйти в прокат новый фильм Алексея Учителя "Цой" - об этом писала "РГ". Но затем создатели решили поменять дату проката, вышла официальная информация о том, что релиз состоится 3 сентября. Однако сегодня на пресс-конференции, посвященной фильму и новым проектам студии "Рок", Алексей Учитель начал с того, что 3 сентября фильм "Цой" в прокат не выйдет.

Вначале Учитель сказал о том, что фильм "Стрельцов", который также с партнерами делает его студия "Рок", должен был выйти в прокат 16 апреля, сейчас же "стоит на 24 сентября". "Я призываю всех продюсеров подумать. Думаю что надо менять дату, потому что фильм ждут", - сказал Учитель. И добавил. "Также с фильмом Цой. Третьего сентября мы намечали начать прокат с компанией Sony Pictures. Но сейчас приняли решение дату поменять...".